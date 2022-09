Sì, esistono ancora i divi. Pochi, ma esistono. E chi meglio incarna siffatta categoria mitologica se non Brad Pitt? La star americana è spuntata a sorpresa a Venezia per presentare il film ‘Blonde‘, sfilando sul red carpet con smoking e sneaker. Si, esatto, papillon e scarpe da ginnastica; lui può e, tra l’altro, con che classe! Non appena Brad si è palesato in laguna è stato il delirio: sui social hanno iniziato a circolare i video dell’attore che, sceso dalla barca e abbottonatosi la giacca, ha iniziato a salutare con dei cenni eleganti fan e fotografi. Che savoir faire, che stile, che divo!

Pitt, trincerato dietro un paio di occhiali scuri da ‘gangster’ si è poi diretto sul tappeto rosso, quello stesso tappeto calcato poche ore prima dai criticatissimi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Inutile dire che il paragone è stato impietoso: su Instagram, Facebook e Twitter è piovuto di tutto: naturalmente Brad è stato osannato, gli influencer spernacchiati da una serie infinita di sarcasmi e ironie.

Il galantuomo Pitt ha poi incontrato Rocio Munoz Morales, la madrina della 79esima edizione della Mostra cinematografica di Venezia. Le ha stretto le mani nelle sue, le ha sussurrato un paio di complimenti e le ha stampato un bacio sulla guancia, con quel suo sorriso ammaliante che ha stregato milioni di persone sparse su tutto il globo.

“Ecco la star vera, scansatevi”, uno dei tantissimi commenti social che ben racchiude il sentiment che ha fatto respirare la presenza dell’ex marito di Angelina Jolie sul red carpet. E pensare che Brad non era nemmeno atteso sul tappeto rosso, ma si sa che i divi sanno anche stupire e sorprendere soltanto con la loro apparizione, soltanto con un cenno della mano, soltanto palesandosi per lasciare intendere che, dopotutto, pure loro non sono eterei ma fatti di carne e ossa.

Gli influencer, giusto per dirla con un adagio popolare, ne hanno ancora molta di pappa da mangiare. E non è nemmeno detto che a forza di nutrirsi diventeranno mai dei divi. Anzi, in tutta onestà, è assai remota tale ipotesi.