Venezia, Andrea Delogu contestata. La sua reazione accende la polemica

La conduttrice in quota Rai è stat protagonista di una bufera social a causa di una disavventura che le è capitata in Laguna

Tra i vipponi sbarcati a Venezia nelle ultime ore c’è anche l’amata Andrea Delogu. La conduttrice è arrivata in Laguna per presenziare al Festival del Cinema e per presentare il Premio Campiello, che sarà in onda il 4 settembre in prima serata su Rai5.

Poco dopo aver messo piede nella celebre città lagunare, la Delogu è stata approcciata in malo modo da una coppia decisamente poco ospitale che, senza tanti giri di parole, l’ha invitata a ritornare a casa. Lo spiacevole episodio è stato poi oggetto di un tweet da parte della conduttrice.

Nel giro di poco si è scatenata una elettrizzante discussione sui veneti. La situazione però stava diventando davvero esplosiva, così la speaker radiofonica ha preferito fare un piccolo passo indietro e cancellare il tutto. Andrea ha spiegato poi la sua decisione.

“Cancello il tweet sui signori che mi hanno detto di tornarmene a casa mia” ha annunciato la Delogu, per poi aggiungere che ha visto delle risposte che generalizzavano sull’ospitalità del luogo e questo non le è sembrata una cosa corretta e giusta.

Andrea ha tenuto a precisare che sta incontrando delle belle persone in questa sua trasferta a Venezia e che quello spiacevole incontro è stata solo una strana parentesi. Una cosa che poteva capitare in qualsiasi altro posto. Dunque no a demonizzare i veneti.

Sono tanti i commenti di risposta di cittadini veneti che hanno risposto al secondo tweet della Delogu. Gli utenti in questione hanno preso le distanze da ciò che è stato detto alla speaker radiofonica da alcuni autoctoni appena sbarcata in Laguna.

Il volto Rai ha messo fine già da mesi alla sua love story con Francesco Montanari. Secondo alcune i due avrebbero rotto e concluso il loro matrimonio. Una notizia che ha preso tutti di sorpresa, perché è stata ben mascherata da entrambi.

Negli ultimi mesi la Delogu ha messo un like ad una foto nostalgica che raffigurava Francesco pubblicata sul profilo di un amico sui social network. L’apprezzamento non è passato inosservato dai più attenti fan della coppia. Sempre sui social la poliedrica conduttrice ha ricordato anche una parte del suo passato.

Forse non tutti sanno che Andrea è nata a Coriano, in Emilia Romagna. Lei è cresciuta nella comunità di San Patrignano, dove il padre faceva l’autista del fondatore Vincenzo Muccioli.