Venezia 83, Giulia De Lellis stupisce con l’abito fatto coi centrini della nonna morta: come è nato

Giulia De Lellis è sbarcata sul red carpet dell’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e ha lasciato il segno, sfoggiando un abito tanto originale quanto denso di significato familiare. L’influencer e imprenditrice digitale romana ha fatto realizzare il vestito con i centrini bianchi dell’amata nonna Lucilla, morta nel 2025, prima che la nipote partorisse la figlia Priscilla. A raccontare la genesi del look è stata la stessa De Lellis sui suoi profili social.

Venezia 83, Giulia De Lellis sul red carpet con l’abito “Lucilla”: è fatto con i centrini della nonna

La compagna di Tony Effe ha sfilato sul prestigioso tappeto rosso della laguna in occasione della prima del film Mr. Nelson, Did You Kill People? ed è stata acclamatissima dai fan. A Venezia è apparsa con una gonna alla caviglia dalla silhouette fasciante con spacco posteriore, bustier strapless con ruches sui fianchi e stringhe sul davanti. L’intero capo è stato realizzato con i centrini della sua compianta nonna. Inoltre, è stato chiamato Lucilla, proprio in onore della parente defunta.

L’abito interamente riciclato è nato grazie all’idea di Giulia e grazie alla giovane stilista Diana Qerimi, la quale ha sapientemente trasformato i vecchi centrini all’uncinetto di Lucilla in un outfit. Così De Lellis ha commemorato l’adorata nonna a cui era legata da un rapporto profondo.

“Mia nonna li ha custoditi, conservati, tramandati. Io li ho raccolti e li ho trasformati. Per me questo è il significato più bello e profondo dell’upcycling”, ha dichiarato l’influencer, aggiungendo che, a suo avviso, il riciclo dei vestiti, non è solo riusare qualcosa, ma anche riscoprire il valore del capo d’abbigliamento, così da conservarne la storia e tramandarla attraverso una nuova forma. Il look è stato completato con un paio di mules bianche con tacchi a spillo

Giulia De Lellis sogna il matrimonio, Tony Effe no

Giulia De Lellis è da sempre profondamente legata alla sua famiglia di origine. Da quando ha raggiunto la popolarità, ha sempre sottolineato come abbia potuto contare sul sostegno dei suoi parenti. Lo scorso anno ha coronato il sogno di creare una sua famiglia, dando alla luce la piccola Priscilla. Da tempo fa coppia con il rapper Tony Effe. Giulia, in tempi non sospetti, ha dichiarato di avere il desiderio di sposarsi. Peccato che, al momento, il cantante non ne voglia sapere.