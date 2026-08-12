Giulia De Lellis sincera, “non collegavo cervello e bocca”: poi la verità sulla storia con Tony Effe

Il commento alle voci che sostengono che con Tony Effe abbia una relazione farlocca, i pregiudizi sulla sua intelligenza, il percorso di cambiamento fatto negli ultimi dieci anni e tanto altro: Giulia De Lellis si è raccontata a ruota libera ai microfoni di Forbes Style Talks, toccando svariati argomenti legati sia alla sua sfera privata sia a quella professionale.

Giulia De Lellis e la domanda che non tollera su Tony Effe e gli ex fidanzati

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, come è noto, fa coppia con Tony Effe, con il quale ha avuto la figlia Priscilla lo scorso ottobre. Nonostante la nascita della piccina, c’è ancora chi sostiene che lei e il rapper siano una coppia ‘fake’, cioè che fingano di stare insieme solo per visibilità e business. E non è nemmeno la prima volta che le capita una cosa simile. Già era avvenuto per alcune sue relazioni precedenti.

Quando le è stato chiesto quale domanda eliminerebbe tra quelle che spesso le rivolgono, è arrivata la seguente risposta:

“Eliminerei quando mi chiedono, ma veramente state insieme? Ma non solo della mia attuale relazione, che poi abbiamo fatto una figlia… Voglio dire, non mi sembra neanche che ci sia bisogno che io ti risponda. Però anche in passato spesso mi succedeva questa cosa, di chiedermi costantemente delle mie relazioni, di quanto fossero vere, se fossero vere”.

In effetti l’influencer e imprenditrice digitale non ha tutti i torti: avere una figlia con una persona è una cosa seria ed è davvero arduo credere che anche la nascita di un figlio sia stata una scelta pianificata per il cosiddetto hype.

“De Lellis sciocca e antipatica che se la tira?” La risposta dell’influencer

De Lellis ha anche commentato chi ritiene che sia una persona sciocca e antipatica. In particolare, ha ragionato sul fatto che è diventata famosa quando era una ragazzina. Raggiunse la popolarità a Uomini e Donne a 19 anni, iniziando una love story seguitissima con Andrea Damante. Allora era una persona, sotto certi aspetti, molto diversa dalla donna che è diventata oggi.

“Io sono una molto terra terra, semplice semplice. Questa cosa che la De Lellis se la tira, non lo so perché è nata. Magari sono stata io pessima a farmi comprendere”, ha dichiarato. Per quanto riguarda la notorietà raggiunta quando era una ragazzina, ha sottolineato che a 19 anni aveva un’altra testa. “Non collegavo proprio il cervello alla mia bocca. Quello che pensavo, dicevo a volte anche in maniera molto superficiale”, ha ammesso.

Dall’altro lato ha rimarcato che era “piccola” e che le persone che la giudicano oggi spesso dimenticano che non è più quell’adolescente. In effetti ha fatto passi da gigante. In questi anni ha creato un’azienda e un brand e ha messo su famiglia. “Mi sento completamente un’altra persona e quindi mi sento di dire che sono una persona intelligente, per quanto alcune persone ancora pensano di me che io sia stupida, sia sciocca”, ha osservato.

Oggi ha una vita pienissima, tra maternità e progetti professionali a cui pensare. Non di rado sente la necessità di staccare la spina, ma non lo fa quasi mai: “Sarei bugiarda a dire che mi prendo i miei momenti. C’è sempre qualcosa di acceso nella mia testa e sto imparando a fare delle pause perché credo che la sanità mentale venga prima di tutto. Non solo per il bene di mia figlia, ma anche per la mia famiglia, per il mio compagno, per me come persona”.