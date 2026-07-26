Tony Effe “tamarro”, il commento fa infuriare la zia di Giulia De Lellis: “A nasone, guardati!”

Tony Effe “padre dell’anno”: lo ha dichiarato lui stesso, con la didascalia “Daddy for the year”, scritta sotto l’ultimo carosello che ha pubblicato su Instagram. Si tratta di venti immagini in cui si è mostrato con la figlia Priscilla tra bagni in piscina, giornate trascorse in spiaggia e gite fuori porta insieme alla piccola nel passeggino. In una foto si è immortalato anche con la compagna Giulia De Lellis, la quale ha apprezzato l’album estivo dedicato alla loro bimba. Non a tutti però è piaciuto lo ‘shooting’. Ad esempio un utente ha commentato gli scatti affermando che il cantante sia un “tanarata in tutto”, dandogli di fatto del tamarro. L’intervento non è sfuggito a Tiziana De Lellis, zia di Giulia, che ha risposto a muso duro al follower.

Tony Effe criticato: interviene la zia di Giulia De Lellis

“A nasone, ti sei visto?”, ha tuonato Tiziana replicando all’uomo che ha attaccato i look di Tony Effe. Il follower ha preferito non mandare avanti la polemica. Per chi non lo sapesse, la donna è la zia di Giulia. Le due sono legate da un rapporto di profonda stima. Tiziana è anche apparsa in tv nel 2022, quando ha partecipato a una puntata de Il Salone delle Meraviglie, lo show di Federico Fashion Style. Come la nipote influencer, è un’appassionata di moda.

Tony Effe e Giulia De Lellis: la scelta di non mostrare il viso della figlia

Tony Effe e Giulia De Lellis sono diventati genitori per la prima volta lo scorso ottobre, accogliendo la piccola Priscilla. Da quando è nata, non è mai stata mostrata sui social. O meglio, non è mai stato mostrato il suo viso. De Lellis ha spiegato in diverse occasioni il motivo della sua scelta: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritiene pericoloso far vedere i bimbi piccoli in rete. Effe non si è mai espresso pubblicamente sulla questione, ma al pari della compagna, non fa mai vedere in faccia la figlia. Evidentemente condivide con Giulia la decisione di non esporre la piccina.

Per quanto riguarda la relazione dell’influencer e del rapper, dopo la nascita di Priscilla c’è stato chi ha sostenuto che fossero in crisi. Voci che non hanno mai trovato riscontro nella realtà. Giulia e Tony continuano a mostrarsi insieme affiatati e complici. Il cantante in un’occasione recente ha anche dichiarato che la compagna lo ha migliorato molto dal punto di vista personale.