Tony Effe sincero, “così Giulia De Lellis mi ha cambiato la vita”: la frase sulla Play Station colpisce

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno tagliato il traguardo dei due anni di love story: il 30 giugno i due non hanno mancato di evidenziare il giorno speciale sui social, scambiandosi tenere dediche. Inoltre il rapper ha rilasciato una intervista a Billboard Italia, dedicando alla compagna parole di profonda stima e intenso affetto. In particolare, ha spiegato come l’influencer abbia drasticamente influito sul suo stile di vita, cambiandolo in meglio. Non è la prima volta che il cantante sottolinea che Giulia è stata in grado di renderlo una persona migliore e di apportare mutamenti importanti nel suo quotidiano.

Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano i due anni insieme

“2 years love u 4 ever”, ha scritto Tony su Instagram a corredo di una foto di coppia. Pronta la reazione divertita di De Lellis che ha rilanciato il post aggiungendo una didascalia simpatica: “Sopportami per sempre vita mia”. In rete c’è chi continua a sostenere che l’influencer e il rapper non abbiano un legame solido e che presto si lasceranno. Congetture che puntualmente vengono smentite dai gesti dei diretti interessati, il cui rapporto anzi è diventato ancora più stretto dopo la nascita della figlia Priscilla, venuta alla luce nell’ottobre 2025. La piccola, per decisione dei genitori, non è mai stata mostrata sui social. O meglio, non è mai stato mostrato il suo viso.

Le confidenze del rapper: come è cambiata la sua vita da quando sta con l’influencer

Di recente Tony Effe ha fatto una lunga chiacchierata con Billboard Italia a cui ha aperto il suo cuore con dichiarazioni al miele indirizzate alla compagna. Ha affermato che De Lellis gli “ha cambiato la vita” e che da quando è iniziata la relazione con lei le sue priorità sono del tutto cambiate. A tal proposito il cantante ha fatto un esempio concreto in merito alla trasformazione delle sue giornate.

Nella fattispecie, ha riferito che quando era single trascorreva molto tempo da solo. “Passavo le giornate a giocare alla Play. Poi magari decidevo di uscire e vivermi Milano, ora è tutto diverso”, ha rivelato. E quel “diverso” ha una connotazione positiva e sottende che oggi vive con entusiasmo la famiglia che ha creato, senza più incappare in giornate ‘sregolate’.