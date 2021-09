Veline, parlano Giulia e Talisa: vita sentimentale e in che rapporti sono

Prenderà il via lunedì 27 settembre la nuova edizione di Striscia la notizia. Torna dunque quest’anno l’appuntamento, ormai storico, con l’immortale format di Antonio Ricci, che per la stagione 2021/2022 si presenta con due nuove veline. Stiamo parlando della coppia composta da Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Le due ragazze si sono raccontate in una recente intervista al Corriere, dove hanno parlato del loro rapporto e dei loro trascorsi. I telespettatori più giovani si ricorderanno delle due per la loro partecipazione ad Amici. Proprio Maria de Filippi le ha lanciate su Canale 5: Talisa è stata fra le ballerine concorrenti della 19a edizione del talent, mentre Giulia della 16esima.

Della loro esperienza alla trasmissione entrambe hanno raccontato quanto sia stata importante (“Crediamo che senza quella scuola oggi non saremmo qui, in quest’altra scuola dove ci aspettiamo di imparare molto“). Ma c’è di più. Alle spalle, infatti, le due condividono anche una vera e propria convivenza. A riguardo le nuove Veline di Striscia la notizia hanno aggiunto:

Non solo abbiamo già lavorato insieme, per qualche mese. Abbiamo riso, pianto, litigato, fatto pace. Tutto. Per questo siamo state piacevolmente stupite dal fatto che ci abbiano scelte in coppia. Fare un’esperienza come questa con una sorella rende tutto diverso.

Nella stessa intervista, Giulia e Talisa hanno anche reagito ad uno dei più comuni stereotipi sulle Veline. Anche loro due, un giorno, finiranno fidanzate con dei calciatori? La risposta è stata un no secco da parte di entrambe, decisamente più interessante a lavorare e a mettersi d’impegno sul campo piuttosto che ad impelagarsi in flirt, per di più con personaggi famosi.

Striscia la notizia 2021/2022: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

La trasmissione riparte non soltanto con due nuove vallette ma anche con un duo di conduttori inedito come Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. La coppia non rimarrà fissa fino a fine stagione ma sarà sostituita, nel corso delle prossime settimane, anche da Sergio Friscia e Roberto Lipari, da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, da Francesca Manzini e Gerry Scotti. Negli ultimi mesi di programmazione, il conduttore di Caduta Libera sarà affiancato da Michelle Huniker.

Fra le anticipazioni trapelate quelle relative sulle nuove rubriche della trasmissione. Una in particolare sembra essere particolarmente interessante: stiamo parlando di uno spazio dedicato al mondo degli influencer. Le novità da segnalare sono inoltre la presenza dei comici Nando Timoteo e Valeria Graci.