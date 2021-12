Veera Kinnunen ha partorito: sesso, nome e il silenzio tombale dell’ex

Veera Kinnunen, volto noto di Ballando con le Stelle, è diventata mamma per la prima volta. Nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato su Instagram, la 35enne ha dato il lieto annuncio, arrivato a due giorni di distanza dal parto che si è svolto domenica 19 dicembre 2021. Il figlio è nato alle 21.52 e il nome scelto per il piccolo da mamma Veera e papà Salvatore è Valter Rosario Arvo Mingoia. Veera, da sempre molto riservata, ha preferito non mostrare il piccino, lasciando intravedere soltanto la sua manina. Anche il neo papà, Salvatore Mingoia, judoka siciliano (ma residente a Roma) classe 1993, è una persona molto affezionata alla privacy. Basti pensare che della love story con la ballerina si ha avuto notizia soltanto a febbraio 2021, nonostante fosse decollata già diversi mesi prima.

Veera Kinnunen mamma per la prima volta: gli auguri dei volti di Ballando con le Stelle, nessuna traccia dell’ex Stefano Oradei

L’annuncio della nascita di Valter Rosario Arvo è stato accolto in maniera tripudiante sui social. Infatti è stato commentatissimo dai fan e dai colleghi di Ballando con le stelle di Veera. Anastasia Kuzmina, grande amica della neo mamma, ha scritto un messaggio simpatico: “Valter- Judoka, niente rima. Valterino – ballerino rima perfetta”. Congratulazioni da parte di Lucrezia Lando, Raimondo Todaro (ex volto storico del talent show di Rai Uno, oggi passato alla corte di Maria De Filippi), Carolyn Smith, Fabio Canino ed altre personalità orbitanti attorno al programma orchestrato da Milly Carlucci.

Nessuna traccia, per ora (e probabilmente anche in futuro), di Stefano Oradei, ex storico di Veera Kinnunen nonché uno tra i ballerini più conosciuti della storia di Ballando. La Kinnunen e Oradei hanno avuto una relazione lunga 10 anni, giunta al capolinea nel 2019.

In quell’anno la danzatrice, proprio nel talent dell’ammiraglia Rai, ballò con l’ex calciatore Daniel Osvaldo e Stefano ne divenne alquanto geloso. A quanto pare non ci vide male visto che Veera e lo sportivo, una volta spentisi i riflettori della trasmissione, hanno avuto una frequentazione.

Non si sa quali siano i rapporti attuali tra i due ex. Tuttavia, si crede che non siano buoni. Anzi, che non ce ne siano proprio. A testimonianza di ciò, c’è il comportamento avuto da Oradei nei mesi scorsi, quando Veera e Ornella Boccafoschi, altra professionista di Ballando, hanno annunciato le loro gravidanze. Per Ornella Stefano ha avuto parole al miele. Silenzio tombale, invece, sull’ex.