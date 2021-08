Stefano Oradei, gesto per Ornella ma non per Veera: tensioni a Ballando

Doppia cicogna in volo in quei di Ballando con le Stelle: in meno di 24 ore sono arrivati due lieti annunci, quello di Veera Kinnunen e quello di Ornella Boccafoschi, le quali hanno entrambe annunciato che sono incinta. Naturalmente tutte e due le notizie, che sono state veicolate su Instagram (Ornella ha anche concesso un’intervista al magazine Di Più), hanno fatto incetta di commenti tripudianti e festanti da parte dei fan e dei colleghi del talent show di Rai Uno. A dire la verità non proprio tutti i colleghi si sono fatti sentire sia con Veera sia con Ornella. Di chi si sta parlando? Di Stefano Oradaei…

A colpire, il fatto che Stefano, sotto l’annuncio della Kinnunen, non ha rilasciato alcun commento mentre per Ornella sì, scrivendole un affettuoso “favolosi” in riferimento alla coppia che la danzatrice forma con il marito Francesco. La dimenticanza non sembra essere casuale. Per chi non lo sapesse, Stefano e Veera sono stati fidanzati a lungo in passato, per più di 10 anni. La relazione è giunta al capolinea nel 2019.

In quell’anno la Kinnunen, a Ballando con le Stelle, danzò con l’ex calciatore Daniel Osvaldo e Stefano ne divenne alquanto geloso. A quanto pare non ci vide male visto che la Kinnunen e lo sportivo, una volta spentisi i riflettori della trasmissione della rete ammiraglia Rai, hanno avuto una frequentazione.

Non si sa in che modo e quali siano i rapporti attuali tra i due ex. Certo il gesto di Oradei, che via social ha dedicato un commento zuccheroso a Ornella e nemmeno una parolina a Veera, fa pensare che attualmente non ci siano i presupposti per un’amicizia post fidanzamento e che i rapporti non siano idilliaci. Insomma, non è da escludere ci sia la tensione alta.

Ballando con le Stelle, doppia cicogna in arrivo: i dettagli

Ornella Boccafoschi, 36enne, insegante tra i tanti di Fausto Leali, Enrico Papi e Ninetto Davoli, è in attesa del suo secondo figlio. Già scelto il nome: il neonato si chiamerà Federico, che significa “ricco di fede”. Una scelta non casuale ma che dipende dal fatto che la ballerina e il marito Francesco sono molto credenti.

Per Veera Kinnunen si tratta invece della prima dolce attesa. Al suo fianco c’è Salvatore Mingoia.