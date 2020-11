Veera Kinnunen ha sofferto di anoressia: “L’Italia mi ha salvato”

Confessione inedita della ballerina svedese, che in passato non riusciva ad accettare il suo aspetto fisico

A 34 anni Veera Kinnunen è bella, sensuale e sicura di sé. Ma per la ballerina di Ballando con le Stelle non è stato facile arrivare a raggiungere questo traguardo. Per la prima volta l’ex compagna di Stefano Oradei ha ammesso i suoi disturbi alimentari. Da ragazzina Veera ha sofferto di anoressia e solo l’arrivo in Italia l’ha aiutata a guarire. È stata la stessa Kinnunen, tra le insegnanti più amate del programma di Milly Carlucci, a confidarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più.

Veera Kinnunen ha spiegato che tutto è iniziato durante la sua adolescenza, quando sono arrivati i primi cambiamenti fisici. Veera era già ben inserita nel mondo della danza – ha iniziato a ballare a sei anni – e non riusciva a reggere il confronto con le altre colleghe. Vedeva le altre ragazzine magre, esili, sinuose, mentre lei si vedeva enorme e brutta. Da qui ha iniziato ad avere un pessimo rapporto col cibo tanto da smettere adirritura di mangiare.

“Parliamo di anoressia anche se non a livelli patologici acuti”, ha puntualizzato la Kinnunen. “C’erano dei giorni che mangiavo solo una mela”, ha rammentato. Una situazione difficile da affrontare tanto che i genitori di Veera erano piuttosto disperati e non sapevano più come aiutare la figlia.

“Oltre a dimagrire, gli ormoni erano sballati. Il ciclo mestruale a volte non arrivava e poi avevo delle tremende emicranie. Ma io non volevo ascoltare nessuno, sebbene i miei abbiano tentato di tutto per aiutarmi”

La svolta per Veera Kinnunen è arrivata quando si è trasferita in Italia per lavoro. Determinante l’incontro con il collega Stefano Oradei, con il quale ha formato una coppia di ballerini professionisti dal 2008 al 2012. La storia amorosa tra i due è invece durata dal 2009 al 2019.

“L’Italia, la sua cultura, mi ha insegnato che il cibo è medicina, che se mangi bene puoi stare meglio. Prima, alla sola vista di un piatto con del cibo dentro mi si chiudeva lo stomaco. Oggi mangio di tutto, mi piace proprio. E poi cucino, sto imparando tante ricettine”

Nonostante la rottura con Stefano Oradei il futuro di Veera Kinnunen è in Italia. La ballerina ha deciso di mettere qui le radici e da qualche mese ha iniziato a frequentare pure un nuovo fidanzato italiano, la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

Tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen è invece rimasto un bel rapporto d’amicizia, stima e affetto. I due continuano a lavorare allo stesso programma, Ballando con le Stelle, senza troppi drammi e polemiche. Del resto per Veera e Stefano è stato piuttosto doloroso trovarsi al centro del gossip e di un triangolo amoroso che coinvolgeva l’ex calciatore Dani Osvaldo.