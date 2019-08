Veera Kinnunen celebra l’amore con Dani Osvaldo: i fan festeggiano

By

Veera Kinnunen celebra l’amore con Dani Osvaldo: il primo post romantico dopo che la coppia ha ufficializzato la relazione

Non è più un mistero che Veera Kinnunen e Dani Osvalto facciano coppia. L’amore è scoppiato durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e ha fatto molto rumore, visto che la ballerina di origini finlandesi, prima di conoscere l’ex calciatore argentino, ha condiviso una lunga love story con un altro volto noto del programma di Rai 1, Stefano Oradei. Oggi, però, le loro strade si sono definitivamente divise e Veera non si vuole più nascondere, tanto che ha pubblicato il primo post Instagram, dalla vena assai romantica, in compagnia di Osvaldo. Nei giorni scorsi, i due si erano limitati soltanto a condividere delle Stories.

Veera e Osvaldo sempre più innamorati: la scintilla è scoccata nel programma di Rai Uno

Veera e Osvaldo abbracciati, mentre sorridono in un prato. Il tutto incorniciato da un bel cuore che è spuntato a corredo dell’immagine. Questo il post pubblicato su Instagram dalla Kinnunen che celebra così la relazione. Immediata la reazione dei fan che hanno accolto lo scatto con entusiasmo, vedendo i loro beniamini uscire definitivamente allo scoperto anche sui social. Ricordiamo che la love story ha fatto molto chiacchierare. Il vociferio è ulteriormente aumentato dopo che, nei giorni scorsi, il settimanale oggi ha sganciato un’indiscrezione assai ‘forte’, sussurrando che il rapporto tra la ballerina e Stefano Oradei sia stato minato non quest’anno, bensì quello passato. Motivo? Veera avrebbe avuto sospetti che il suo ex fidanzato l’avesse tradita con Jessica Notaro.

Il gossip su Jessica Notaro e Stefano Oradei

“Si sussurra che la frattura tra i due risalga allo scorso anno quando la Kinnunen maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro”, ha scritto il settimanale Oggi. Il magazine ha aggiunto dell’altro: “I panni sporchi si lavano in famiglia“. Vale a dire che la rivista ha spifferato che all’epoca dei fatti si sarebbe scelto di non far trapelare la questione così da tutelare l’immagine della Notaro, divenuta il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.