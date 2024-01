Vaudetti ed Elmi ospiti dalla Balivo: perché Diaco ha reagito male

La puntata odierna de “La volta buona” è stata molto speciale. Questo perché oggi, 3 dicembre, si celebrano i 70 anni della Rai, che ha mandato in onda la sua prima trasmissione proprio il 3 dicembre del 1954. Si trattava di un programma in onda dai principali aeroporti e porti italiani, con al timone Mike Buongiorno e Armando Pizzo che intervistavano i volti noti del periodo in partenza o in arrivo. Dunque, per l’occasione, Caterina Balivo ha voluto ospitare nel suo salotto le storiche “Signorine Buonasera“, ovvero coloro incaricate di annunciare i programmi della serata. Tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80, le Signorine si convertirono in delle vere e proprio star, nonché volti e voci onnipresenti nelle case degli italiani.

In particolare, la Balivo ha avuto l’opportunità d’intervistare Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Alessandra Canale, con l’intervento anche dello studioso della tv Umberto Broccoli. Le donne hanno ricordato quegli indimenticabili anni, analizzando il vero e proprio fenomeno che fu il gruppo delle “Signorine Buonasera“. Insomma, un’ospitata che ha rievocato numerosi e meravigliosi ricordi nei fedeli telespettatori della Rai. Tuttavia, sembrerebbe che la presenza delle annunciatrici non sia piaciuta a tutti. Stando a quanto rivelato da TvBlog, Pierluigi Diaco non sarebbe stato molto contento di quanto successo nell’ultima puntata de La volta buona.

Vaudetti ed Elmi ospiti a “La volta buona”: la reazione di Diaco

Ma, come mai il conduttore ha reagito in questo modo? Ebbene, proprio due delle annunciatrici “Signorine Buonasera” fanno in realtà parte del cast del suo talk di Rai 2, Bella Ma‘: Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti. Le due sono da tempo una presenza fissa nel programma ed erano apparse anche nella puntata di ieri, 2 dicembre, dedicata, per l’appunto, alla celebrazione dei 70 anni della Rai. Dunque, l’ospitata delle due donne in una trasmissione come La volta buona, che va in onda precisamente nella stessa fascia di Bella Ma’, avrebbe offeso il giornalista.

Addirittura, Diaco si sarebbe rivolto direttamente ai dirigenti Rai per esprimere il suo fastidio. Alla luce di tutto ciò, TvBlog ha voluto contattare direttamente il conduttore, per conoscere la sua opinione sulla vicenda. “Non ci sarà alcuna conseguenza per loro, sono stato attraversato dalla misericordia”, ha sentenziato Pierluigi Diaco tra le risate. Ma, chissà se il giornalista deciderà comunque di affrontare la questione con Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti nella prossima puntata di Bella Ma’.