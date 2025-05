Vasco Rossi, morto l’amico e collaboratore Sergio Silvestri: l’addio

E’ venuto recentemente a mancare Sergio Silvestri, storico dj di Punto Radio ed amico e collaboratore di Vasco Rossi. Con lui ha scritto il brano “La Strega (La Diva Del Sabato Sera)”. Le cause del decesso ancora non sono state rese note. Silvestri aveva 73 anni. Con un post pubblicato sui social poco fa, Blasco ha voluto ricordarlo e dargli il suo ultimo saluto. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza che il cantante ha ricevuto dai suoi fan.

Un grave lutto ha recentemente colpito Vasco Rossi ed il mondo della musica in generale. E’ difatti venuto a mancare Sergio Silvestri, dj di Punto Radio e collaboratore di Blasco. Con lui ha difatti scritto la musica di uno dei suoi più grandi successi, la canzone “La Strega (La Diva Del Sabato Sera)”. Oltre che legati da un rapporto professionale, Sergio e Vasco erano anche grandi amici. Il cantante ha difatti voluto ricordarlo con un post pubblicato poco fa sui social. Nello specifico Rossi ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di Silvestri con la scritta “Ciao Sergio”. Ha poi accompagnato lo scatto da una didascalia che recita una frase di una delle sue canzoni più celebri, “Vita Spericolata”.

Di seguito il messaggio condiviso da Vasco Rossi per Sergio Silvestri:

E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio. Resterai sempre vivo nel mio cuore.

Originario di Concordia ma da ormai 50 anni residente a Mirandola, Sergio Silvestri ha conosciuto Vasco a Modena dove entrambi frequentavano il collegio dei salesiani. Ad avvicinarli è stata la comune passione per la musica. I due si sono successivamente rincontrati a Zocca, negli studi di Punto Radio dove Silvestri lavorava come dj. E’ stato Sergio a far conoscere Vasco ed il chitarrista Maurizio Solieri. Inoltre Silvestri, come già accennato, ha contribuito alla musica di una delle hit più apprezzate dai fan di Blasco, “La Strega (La Diva Del Sabato Sera)”, pubblicata nel 1979.

Sergio Silvestri ha trasmesso la sua passione per la musica anche ai suoi figli, i quali hanno formato un gruppo musicale. Dopo aver lavorato come dj, all’inizio degli anni 90 ha aperto un negozio di confezioni di maglierie dove ha lavorato fino alla pensione.