Vasco Rossi, l’attacco a Sinner: ‘E le tasse?’ Cosa è successo

In una lunga intervista al Corriere, il cantautore si è lasciato andare a confessioni profonde.

Sulla sua vita prima del successo, sugli esordi e quello che ha imparato in tutti questi anni.

Ma si lascia sfuggire anche delle frecciatine piccanti sui famosi che vivono all’estero, e il pensiero va al campione di tennis, Jannik Sinner.

A seguito del grave lutto che lo ha colpito di recente, Vasco Rossi si è messo a nudo parlando del senso di famiglia, di amore, ma anche di morte.

Ripercorrendo la storia della sua vita, ricorda la figura fondamentale del padre, morto solo a 56 anni sul lavoro, dopo aver passato anni in un lager nazista.

‘Mi sputavano addosso, poi è arrivata Laura’

Ci sono state molte donne nella vita dell’artista, ma poche veramente importanti.

Maria Gabriella, madre del figlio Lorenzo, si è spenta nei giorni scorsi e Vasco Rossi è uscito distrutto da questa perdita.

Su di lei racconta che è stato proprio grazie all’amore di Maria Gabriella che è riuscito a riconoscere il figlio.

Mi ha fatto capire che ci teneva, dice Vasco, e da allora non hai mancato un mantenimento per i suoi ragazzi.

Nell’intervista al quotidiano però parla anche delle altre donne che sono state muse ispiratrici.

Mi sputavano addosso quando passavo, ero drogato e tutti credevano che la mia musica invogliasse i giovani ad autodistruggersi. Sono stato arrestato per possesso di cocaina e solo De André ebbe il coraggio di venirmi a trovare.

All’epoca amavo una donna di nome Paola, mi ha distrutto.

Confessa il rocker, ma poi, dopo le tenebre arriva la luce.

Laura è l’amore più grande della mia vita, l’ho amata dal primo istante che l’ho vista. Due volte ho provato a scacciarla dalla mia vita spericolata ma è sempre rimasta al mio fianco.

Sul tema della morte Vasco Rossi è molto meno poetico di quello che ci si potrebbe aspettare, il cantante infatti ha detto di non credere nell’aldilà o nel Paradiso.

Secondo lui tutto è materia e vibrazioni, ma neanche in questo materialismo riesce a spegnere la sua anima d’artista.

Vorrei morire sul palco

Ha confessato, shockando i suoi fan.

Certo, sarebbe andarsene da vero mito della musica, ma chissà cosa ne pensano i suoi sostenitori!

‘Io sono fiero di pagare le mie tasse’ la stoccata a Sinner

Con un colpo di coda tipico della sua personalità anche irriverente, Vasco si sfoga contro tutti quegli italiani che se ne vanno all’estero per non pagare le tasse.

Fiero delle sue radici italiane, ha dichiarato che è il dovere di ogni cittadino pagare le tasse nel proprio paese.

In un momento storico come il nostro, ha detto, è giusto che chi è privilegiato come me paghi di più per aiutare chi ha più bisogno.

E poi lancia una frecciata a tutte le celebrità italiane che lasciano il paese.

Io ho voluto mantenere la mia residenza in Italia proprio per questo, chi non paga le tasse è vergognoso.

Tutti i lettori hanno subito pensato a Jannik Sinner, il campione di Tennis altoatesino che sta portando alto il tricolore in giro per il mondo.

Il giovane fuoriclasse è stato spesso oggetto di critiche per aver scelto di prendere la sua residenza a Montecarlo, come hanno fatto molti altri italiani famosi.

Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Flavio Briatore sono solo alcuni dei nomi illustri che hanno fatto le valige e se ne sono andati nel paradiso fiscale.

E questo a Vasco Rossi non va giù.

Voi che ne pensate?