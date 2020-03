Vasco Rossi, Coronavirus: “In Usa pochi casi perché tamponi troppo cari”

Il rocker modenese difende l’Italia dagli Stati Uniti in merito all’emergenza Coronavirus

Vasco Rossi difende l’orgoglio del nostro Paese direttamente dall’America. Nell’ultimo periodo sta tenendo banco la polemica che riguarda l’alto numero di contagiati in Italia rispetto al resto dei paesi Europei. In molte occasioni, grazie all’intervento di molti esponenti del governo, è stato spiegato il motivo per cui nel nostro paese si starebbe diffondendo il virus a macchia d’olio a differenza di altre nazioni. A far luce sulla vicenda ci ha provato anche il Blasco: nelle ultime ore, il cantante ha pubblicato un post sui social in cui ha spiegato ai fan di trovarsi in California. Il rocker ha rivelato ai followers che negli Stati Uniti un tampone verrebbe a costare circa 3200 dollari e che non tutti i cittadini americani possono permettersi di acquistarlo. Ecco perché, in questo caso negli Usa, non risulterebbero tanti casi quanti quelli individuati in Italia. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato l’artista.

Vasco Rossi: “Meditate gente, orgoglio italiano!”

Tramite un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, il cantante emiliano ha informato i suoi seguaci del prezzo del singolo tampone per il Coronavirus in America. “È arrivato anche in California. I casi accertati sono pochi!?… Anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (sì avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia. Chissà quanti si sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente…meditate!”. Sotto tale post è apparso il commento della collega Laura Pausini che si è voluta complimentare con Vasco: “Spiegato come sempre con efficace semplicità!”.

Il recente sfogo della star: “Ogni rapporto falsato”

Pochi giorni fa, Vasco ha scritto un lungo post sui social in cui ha confessato le sue frustrazioni dovuto all’enorme successo. “Tutti mi conoscono, ma io non conosco nessuno, perché ogni rapporto è comunque falsato, capisci? Mi pesa. Mi pesa da morire. Ogni tanto parto e vado all’estero, dove non mi conosce nessuno. E li mi mescolo alla gente e sto bene”.