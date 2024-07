Vaporidis s’è sposato con ‘low profile’: foto, invitati vip, look, location

Nicolas Vaporidis si è sposato per la seconda volta. Nelle scorse ore è convolato a nozze con Ali Rinaldo, ragazza italo-inglese con la quale convive a Londra. L’attore romano, però, per il matrimonio è tornato in Italia, scegliendo la Toscana per l’importante evento.

La star di Notte prima degli esami nonché vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, come nel suo stile, ha optato per il low profile anche per le sue seconde nozze (è stato sposato con Giorgia Surina dal 2012 al 2014). Nessun annuncio in pompa magna, nessuna copertura social tambureggiante, nessuna parata di vip, ma soltanto pochi intimi, persone care a cui si vuole realmente bene.

La festa al Castello di Montalto con pochi invitati

La cerimonia nuziale si è svolta in forma strettamente privata, poi tutti a mangiare al Castello di Montalto, fortezza medievale alle porte di Siena, nel cuore di uno stupendo sfondo campagnolo. La tenuta si estende su 300 ettari e grazie ad eleganti sale interne, cortili e ambienti comuni si presta ad essere una location adatta ai matrimoni.

Oltre ai familiari dei neo sposi, si è visto qualche vip. Presenti ai festeggiamenti Edoardo Tavassi, la sua fidanzata Micol Incorvaia e l’attore Eros Galbiati. Tavassi e Nicolas sono diventati molto amici nel corso de L’Isola dei Famosi 2023. Concluso il reality, i due romani non si sono mai persi di vista. Edoardo si è anche recato a Londra a trovare l’amico che lo ha ripagato con l’invito alle sue nozze.

I look del matrimonio

Per quel che riguarda i look, Alì ha optato per un abito lungo a sirena, naturalmente bianco. E ovviamente non è mancato il velo. Vaporidis ha indossato un classico completo scuro. Per fronteggiare la calura estiva toscana, a tutti gli invitati sono stati forniti ventagli anti-caldo personalizzati, bianchi e con i nomi incisi degli sposi.

Chi è Ali Rinaldo, donna riservata e allergica alle telecamere

Della neo sposa poco si sa. Quando Vaporidis partecipò a L’Isola dei Famosi la love story era già cominciata, ma non da moltissimo tempo. Al pari dell’attore è una persona estremamente riservata, allergica ai riflettori delle telecamere. Durante il reality dei naufraghi avrebbe potuto apparire in svariate occasioni, invece ha sempre preferito starsene al largo del circo della tv.

Di recente l’attore ha confessato perché si è profondamente innamorato della ragazza: “Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”.