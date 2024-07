Isola dei Famosi: “Con Vaporidis rubai soldi e corruppi il barcaiolo”

Sigarette di contrabbando fumate di nascosto dopo aver sottratto soldi a un microfonista: è quanto avvenuto segretamente a l’Isola dei Famosi 2023. A raccontarlo è stato uno degli autori del furto, Edoardo Tavassi, nel corso di una intervista rilasciata al Podcast di Leonardo Bocci. La marachella, sempre seguendo la narrazione dell’ex naufrago romano, è stata commessa assieme a colui che ha poi trionfato, vale a dire l’attore Nicolas Vaporidis. Il complice per avere le sigarette era un barcaiolo honduregno al quale veniva dato il denaro con una schema collaudato in cambio del tabacco.

Come sono riusciti i due concorrenti a rubare il denaro? Per la precisione Tavassi ha spiegato di essere riuscito a impossessarsi di 20 euro, sgraffignandoli dal marsupio lasciato incustodito da un microfonista del programma. E 20 euro in Honduras sono una cifra che basta per comprare parecchie sigarette rispetto all’Italia. Così il comico e l’amico Vaporidis hanno potuto fumare.

“Devo raccontare una cosa. A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi”, ha confessato Tavassi che è poi passato a fornire i particolari della vicenda, rivelando di aver organizzato una sorta di mercato nero del tabacco assieme a un barcaiolo del posto:

“Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’. In totale abbiamo fregato 20 Euro, ma questi 20 Euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno”.

E poi? Come è possibile che le telecamere non li abbiano ripresi mentre fumavano? Tavassi ha spiegato che una volta ottenute le sigarette, assieme all’amico e compagno di avventura Vaporidis si metteva a camminare chilometri, così da finire al di fuori della zona in cui agivano i cameraman. Raggiunta la meta, si godeva il vizio del fumo con l’attore romano, al riparo da occhi indiscreti:

“Io e Nicolas andavamo in disparte, camminando chilometri e poi fumavamo. Una volta fatta sventolavamo le magliette per non fumare. Una volta uno del programma ci fa ‘puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni’”.

Le peripezie mai rese note del comico romano a L’Isola non sono finite qui. Sempre assieme a Vaporidis in un frangente ha trafugato un pacchetto di Heets, riuscendo a fumarla anche senza l’apparecchio elettronico di riscaldamento. In alternativa lo ha sostituito con un cocco aperto:

“Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla iqos. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. E sono riuscito a fumare le Heets anche senza l’apparecchio!. Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono. Però vi assicuro che ha funzionato anche con il cocco”.

Soleil Sorge, all’Isola dei Famosi “nessuna merendina di nascosto”

Pochi giorni fa, anche Soleil Sorge, altra persona che ha preso parte in passato al reality show targato Mediaset, ha svelato dei retroscena relativi al programma, assicurando che ai concorrenti non viene fornito cibo quando le telecamere si spengono.

“Parti per l’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia, alla pesca più che altro per procacciarsi cibo, non ci danno le merendine di nascosto purtroppo, lo speravo”, ha raccontato l’influencer italo-americana. “Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito”, ha aggiunto l’ex volto di Uomini e Donne.