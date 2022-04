Vaporidis all’Isola dei Famosi? Parla Cristiana Capotondi: stroncatura

Correva l’anno 2006 quando Fausto Brizzi confezionò uno dei film generazionali più visti e importanti degli anni 2000, Notte prima degli esami. Protagonisti Cristiana Capotondi, oggi 41enne, e Nicolas Vaporidis, un anno più giovane della collega. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e curiosità vuole che l’attrice ha da poco concluso di girare Le fate ignoranti – La serie (regia del ‘maestro’ Ferzan Ozpetek), mentre Vaporidis si trova all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Senza troppo girarci attorno: non è un mistero che gli interpreti cinematografici che si ritrovano a dire di sì a un reality show vuol dire che hanno avuto qualche problemino di carriera. E non è nemmeno un mistero che, solitamente, lo star system della settima arte non vede di buonissimo occhio coloro che sposano le dinamiche della tv, soprattutto quando si tratta di trasmissioni in cui le dosi di trash non mancano.

Se 15 anni fa, dopo il boom di Notte prima degli esami, qualcuno avesse detto che Vaporidis nel 2022 si sarebbe ritrovato in Honduras a gareggiare al televoto con Ilona Staller, Clemente Russo e Floriana Secondi, l’avrebbero preso per pazzo. E invece le vie del grande e del piccolo schermo sono infinite. A proposito dell’avventura di Nicolas tra i naufraghi, cosa ne pensa la Capotondi? La domanda gli è stata posta dal Corriere della Sera, che l’ha raggiunta per un’intervista. Cristiana non si è sottratta ed ha speso parole misurate, seppur non è difficile leggere tra le righe la stroncatura della scelta fatta da Vaporidis.

“Notte prima degli esami e Nicolas Vaporidis? Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata. Nicolas all’Isola dei Famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La 7 e nei film sulle piattaforme”. Così l’attrice 41enne che, con un certo velato snobismo, ha stroncato l’ex compagno di set. Di fatto, la Capotondi ha fatto intendere che secondo lei non vale nemmeno la pena di guardare simili trasmissioni. Chissà cosa ne pensa Vaporidis che in quelle trasmissioni è uno dei protagonisti.

Cristiana Capotondi: “Ho tradito”

Sempre al Corsera, l’interprete ha parlato di tradimenti, raccontando di averli subiti ma anche di averli fatti: “A me non piace, è una forma di fragilità, a meno che non porti alla separazione e a un altro incontro. Mi è capitato in passato di tradire e di essere tradita, ho fatto mea culpa, ho sofferto molto”.

Romana di nascita, ha scelto di vivere a Milano. Decisione più che azzeccata: “Spero di restituire la metà di ciò che ho avuto. Mi ha insegnato il rispetto delle regole, ti obbliga a far parte della comunità, a occuparti degli altri. Ti trasferisce una identità anche se non sei nata lì. Di Roma mi mancano i colori, l’incanto. Ma ci vado spesso”.