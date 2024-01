Vanoni e Rosanna Fratello, volano stracci: “Sei una regina cattiva”

Nelle ultime settimane, Rosanna Fratello sta vivendo una nuova e inaspettata ondata di popolarità. In seguito alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, il suo brano “Se T’Amo T’Amo” è risalito in cima alle classifiche, diventando virale su tutti i social più in voga tra i giovani. Ebbene, proprio ieri 29 gennaio, la cantante è stata tirata in ballo in uno dei programmi più popolari della televisione italiana. Stiamo parlando di Che Tempo Che Fa, dove, nell’ultima puntata, Ornella Vanoni ha menzionato proprio l’ex geffina. Tra vecchi racconti di vita privata e lavorativa, la Vanoni ha ricordato quando in passato ha smesso di lavorare per un noto discografico proprio a causa di Rosanna Fratello.

A quanto pare, il discografico le aveva detto che aveva deciso di dedicarsi solamente alla Fratello, con un esplicativo “vedrai“. Una decisione che Ornella non aveva preso affatto bene, tanto da dirgli: “Vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa”. Al che, Fabio Fazio ha cercato di salvare l’imbarazzante situazione, spiegando come Rosanna abbia poi avuto negli anni una carriera importante e di successo. Tuttavia, la Vanoni non si è tirata indietro e ha ribattuto scagliandosi nuovamente contro colei che in tanti hanno definito come una delle sue rivali: “Successo? Eh, ha fatto solo una canzone. Rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte”.

Dunque, Rosanna Fratello non rientra sicuramente tra le simpatie della Vanoni. Ma, la cosa sembrerebbe essere reciproca. A seguito dell’intervento della voce di “L’appuntamento” al talk show di Fazio, l’ex gieffina ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Facebook. Rosanna si è prima difesa, sottolineando tutti i traguardi raggiunti nel corso della sua carriera che vanno ben oltre una sola canzone, come detto da Ornella. Dopodiché, se l’è presa direttamente con la Vanoni, sostenendo che la cantante le abbia sempre parlato alle spalle.

Infine, ha ricordato l’incontro nella stessa casa discografica, specificando come Ornella non sia stata affatto generosa nei suoi confronti, nonostante fosse molto più grande di lei. Ecco quanto scritto da Rosanna Fratello sui suoi profili social:

Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a “che tempo che fa”. Quante ne hai dette!! Ti ricordo che non ho cantato solo “sono una donna non sono una santa”. Il mio pubblica sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni,tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con “Sthrehler,’ io come protagonista femminile in “sacco e Vanzetti”, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo.

Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve!!!

Insomma, anche la Fratello non è stata leggera nei confronti della ‘rivale’, paragonandola addirittura alla “regina cattiva di Biancaneve“. Tra le due note cantanti non sembra proprio scorrere buon sangue, tanto che nessuna delle due pare essere riuscita a superare avvenimenti di decenni fa. A questo punto, chissà se la Vanoni deciderà di replicare all’attacco di Rosanna nella prossima puntata di “Che tempo che fa”, dove la cantante ha ogni settimana uno spazio personale per parlare di diversi tipi di argomenti.