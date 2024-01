Rosanna Fratello: “Al GF sono rinata, mi sento più giovane”

Rosanna Fratello, da poco eliminata dal Grande Fratello, è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua carriera e la sua esperienza all’interno della Casa.

La cantante è entrata sulle note di Se t’amo t’amo, il suo brano del 1982, che in queste settimane sta di nuovo spopolando. Rosanna è pienamente soddisfatta dell’esperienza che ha avuto al GF, seppur rivela di essersi un po’ trattenuta.

Ha spiegato che questa esperienza le è servita, aveva bisogno di riavere un contatto con il pubblico: “Avevo bisogno di tornare, gli artisti possono avere alti e bassi. Questo ritorno fa davvero piacere e lo condivido con il pubblico“.

Ha poi raccontato come ha vissuto il successo e l’importanza che ha per lei il valore della famiglia, sottolineando quali sono state le due persone fondamentali: suo marito Pino e sua figlia Guenda.

“Io ero molto timida, il successo l’ho vissuto come qualcosa che desideravo e vivevo con compassione e amore, volevo stare sempre sul palco. Guendalina per me era tutto, io lavoravo e facevo anche 24 ore di macchina per tornare da lei. Io ho sempre dato valore alla famiglia. Io ho sempre avuto solo Pino che mi ha sempre aspettata a braccia aperte. Ci siamo conosciuti che eravamo ragazzini, è stato l’unico uomo della mia vita. Quando torno a casa la sera ho una persona che mi vuole bene, sono fortunatissima, ho sempre salvaguardato la mia famiglia“.