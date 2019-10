Vanessa Scalera e Filippo Gili, l’attore si svela: una coppia inseparabile

Vanessa Scalera di Imma Tataranni è fidanzata con Filippo Gili, attore e regista teatrale: una coppia solida

Vanessa Scalera e Filippo Gili sono una coppia nella vita e sepepure fino a qualche tempo fa in pochi sapevano della loro relazione, oggi è diventata di dominio pubblico. La coppia è molto riservata, non è amante della vita mondana e per questo è riuscita fino a oggi a vivere la relazione lontana dai riflettori. La grande notorietà che ha investito l’attrice grazie al ruolo di Imma Tataranni su Rai 1, però, li ha costretti a venire allo scoperto. O meglio, sono stati i paparazzi a mettersi sulle loro tracce, scoprendo finalmente volto e nome del compagno di Vanessa Scalera. E oggi sono arrivate le prime parole di Filippo Gili sulla sua dolce metà.

Vanessa Scalera e Filippo Fili, il regista si lascia andare: “I riflettori devono essere sulla sua bravura”

La rivista DiPiù Tv ha intercettato Filippo Gili e gli ha chiesto di parlare della sua relazione con l’attrice di Imma Tataranni. E lui ha confermato tutto: “Sì, Vanessa e io stiamo insieme da tempo. Negli anni abbiamo anche lavorato insieme sul palcoscenico, ma non mi faccia dire di più”. Come vi abbiamo accennato, i due sono molto riservati ed è anche per questo che non ha voluto aggiungere altro. Non solo per questo, però: “Ora i riflettori devono essere tutti sulla bravura di Vanessa come attrice, non sulla nostra coppia, e io sono davvero felice per lei, che ha un grande talento e merita tutto l’amore del pubblico più vasto possibile”. Il talento di Vanessa Scalera è effettivamente sotto gli occhi di tutto: il successo di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ne è la conferma.

Vanessa Scalera fidanzata con Filippo Gili, parlano gli amici della coppia

Vanessa Scalera e il compagno Filippo Gili, fidanzati da davvero tanti anni, hanno lavorato insieme sul palcoscenico. Lui l’ha diretta nell’opera teatrale Antigone, ispirata ai miti dell’antica Grecia, e hanno recitato uno accanto all’altro in Prima di andar via. E chi li conosce ha raccontato: “Quando sono insieme, sul palcoscenico e nella vita di tutti i giorni, trasmettono grande positività e una grande energia. E adesso Filippo, orgoglioso del successo di Vanessa, non perde una puntata di Imma Tataranni”.