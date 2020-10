Vanessa Scalera: “Imma Tataranni terremoto della tv”, l’aneddoto dal set

Imma Tataranni sta riscuotendo un enorme successo anche in replica, confermando che è una fiction di punta di casa Rai pure se nuova. Non ha alle spalle gli anni di Don Matteo e del Commissario Montalbano, ma è diventata subito uno dei personaggi più amati dal pubblico al pari degli altri due. In occasione delle repliche di Imma Tataranni, l’attrice che la interpreta Vanessa Scalera ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero in cui ha parlato del suo sostituto procuratore. Ha innanzitutto risposto alla classica curiosità su cosa ha in comune con il suo personaggio, specificando che in realtà sono molto diverse. L’unico punto in comune che hanno è la testardaggine che le spinge a non mollare e a proseguire dritte per la loro strada mirando ai propri obiettivi. A differenza di Imma, per esempio, Vanessa è molto timida. Poi ha parlato del suo personaggio, descrivendo Imma come una donna forte ma un po’ bizzarra, ostinata e ironica.

Imma Tataranni, Vanessa Scalera parla del suo personaggio: “Terremoto nella tv”

La Tataranni è forte nella vita privata come anche sul lavoro, con un rapporto conflittuale con la figlia e un marito che è il suo opposto, con un carattere pacato. E secondo la Scalera proprio il mix di tutto questo è il segreto del suo successo. In Imma si possono identificare tutte le donne, chi in un aspetto chi in un altro. E ha aggiunto: “Credo che Imma rappresenti un piccolo terremoto nel panorama televisivo italiano. Mi sono innamorata di questa figura sin dalla lettura del primo romanzo”. Vanessa Scalera ha cercato di portare agli occhi del pubblico una riproduzione il più possibile fedele al personaggio dei libri di Mariolina Venezia. Ha posto particolare attenzione a due caratteristiche di Imma: la forza e l’intemperanza. Sono decisamente due aspetti della personalità di Imma Tataranni che saltano subito all’occhio, e chi si è affezionato a questa fiction potrà testimoniare. Dunque la Scalera è riuscita nel suo intento, possiamo dire.

Vanessa Scalera racconta un aneddoto dal set di Imma Tataranni

Vanessa Scalera nel corso dell’intervista ha anche svelato un aneddoto che risale al primo giorno sul set. L’esordio nei panni di Imma Tataranni è stato segnato da un episodio che non dimenticherà mai, infatti. Tutto è successo durante il primo ciak: “Mi sono immersa nell’acqua fredda dello Ionio e a un certo punto mi sono resa conto che ero letteralmente circondata da meduse. Nonostante tutto, però, siamo riusciti a portare a casa il lavoro”. Il ritorno sul set è previsto per inizio 2021.