Imma Tataranni 2, presto al via le riprese: parla Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo è Pietro in Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction di Rai Uno ha riscosso un enorme successo nella prima stagione, andata in onda un anno fa. Le puntate hanno registrato una media di ascolti di tutto rispetto: quattro milioni e settecentomila spettatori. Molti hanno paragonato il personaggio di Imma Tataranni a quello di Montalbano non solo per le caratteristiche, ma anche per gli ascolti. Lo stesso successo stanno avendo anche le repliche che la Rai ha deciso di mandare in onda in questo periodo. L’attore ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv proprio in occasione del nuovo successo in replica, un successo che forse in pochi si aspettavano. Lo stesso Gallo è molto soddisfatto ma anche un po’ stupito, perché non ci sperava. E visto che Imma Tataranni è stata seguitissima anche in replica allora il paragone con Montalbano regge ancora di più, secondo lui!

Imma Tataranni, la seconda stagione in lavorazione: quando iniziano le riprese

L’attore ha colto l’occasione per parlare anche delle novità su Imma Tataranni 2. Le riprese della seconda stagione sarebbero dovute cominciare a settembre, ma il Coronavirus ha scombinato i piani della produzione. Torneranno sul set a Matera a gennaio, intanto gli attori sono ancora in attesa di ricevere i copioni delle nuove puntate e quindi Gallo ancora non sa cosa succederà al suo Pietro. Non ha potuto dare molte anticipazioni su Imma Tataranni dunque, però è consapevole che tutto il cast ha la responsabilità di essere all’altezza del successo della prima stagione. L’attore ha raccontato ancora che con Vanessa Scalera farà coppia anche a teatro: stanno preparando uno spettacolo da portare in scena insieme. Tra i due attori protagonisti è nato infatti un rapporto splendido.

Imma Tataranni 2, le parole di Massimiliano Gallo su Vanessa Scalera

Sin dal primo ciak si sono trovati molto bene e sono ben felice di fare coppia sul set, al punto da giocare sulla loro intesa. A tal proposito Massimiliano Gallo ha raccontato un aneddoto legato al finale della prima stagione, quando Imma ha baciato Calogiuri. Sul tradimento Gallo ha scherzato anche in privato: “Quando Imma tradisce Pietro scherzavo con Vanessa: ‘Non ti stai comportando bene con me’, le dicevo”. E si sono trovati così bene come coppia sul set da pensare di lavorare insieme anche in teatro in attesa di tornare sul set per la seconda stagione di Imma Tataranni.