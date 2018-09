Vanessa Incontrada, due di picche a Tiberio Timperi: la confessione in tv

Quando Tiberio Timperi ci ha provato con Vanessa Incontrada: la confessione a La Vita in Diretta

Vanessa Incontrada ha rifilato un bel due di picche a Tiberio Timperi. È successo a fine anni Novanta e a raccontarlo è stato il conduttore a La Vita in Diretta. Durante l’intervista con l’italo-spagnola e il collega Lino Guanciale, il presentatore ha ammesso di aver sempre avuto un debole per la Incontrada. “Rappresenti il mio tipo di compagna ideale”, ha confidato Tiberio. Che qualche anno fa è stato raggiunto telefonicamente dall’amica Roberta Capua, che gli ha detto di trovarsi a cena proprio con Vanessa. “Le ho chiesto di farti passare il telefono e ti ho invitato a cena fuori ma tu hai detto “No” e poi hai subito riattaccato”, ha raccontato Timperi. Un aneddoto che ha sorpreso il pubblico e soprattutto Vanessa, che ha reagito in maniera inaspettata.

La reazione di Vanessa Incontrada alla confessione di Tiberio

Vanessa Incontrada ha infatti ammesso di non ricordare l’invito a cena di Tiberio Timperi. “Però se lo dici tu mi fido”, ha detto l’attrice e conduttrice con una risata. Subito dopo l’Incontrada si è scusata per il gesto di tanti anni fa, ma Timperi si è prontamente inginocchiato davanti a lei. “Ho ricevuto tanti due di picche nella mia vita, ma il tuo me lo ricordo ancora”, ha aggiunto Tiberio. Vanessa ha poi fatto sapere: “Pensa alla situazione: io ero giovanissima, tu ci provi così, non sapevo cosa fare”.

La vita privata di Vanessa Incontrada e Tiberio Timperi

Da molti anni Vanessa Incontrada è serena accanto a Rossano, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Gli inizi della loro storia sono stati però turbolenti: quando si sono conosciuti i due erano cognati. Lei era fidanzato con un altro ragazzo, la cui sorella era sposata con Rossano. Da quest’ultimo Vanessa ha poi avuto il figlio Isal, che ha dieci anni. Tiberio Timperi è invece single: è padre di Daniele, avuto dall’ex moglie Orsola.