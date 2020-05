Incontrada, silenzio su Amici speciali e lacrime Festa mamma: i gesti

Amici Speciali, silenzio assordante di Vanessa Incontrata sull’assenza dalla giuria

Vanessa Incontrada è finita recentemente al centro del gossip televisivo perché sembra essere saltata la sua partecipazione ad Amici Speciali in qualità di giudice. Non ne abbiamo la certezza perché non si sa ancora nel dettaglio come sarà organizzato lo show che partirà il 15 maggio: potrebbe anch’essere che Vanessa non farà parte della giuria annunciata qualche tempo fa ma che sarà invitata come giudice speciale. Intanto il silenzio social della Incontrada è diventato assordante perché dopo la sua riuscitissima partecipazione ad Amici 19 sono in tanti a voler sapere se farà parte o meno del cast di Amici Speciali. Soprattutto dopo l’annuncio che la dava per certa.

Incontrada mamma in lacrime per la lettera del figlio Isal

Intanto Vanessa continua ad aggiornare tutti sulla sua vita quotidiana e, se ieri l’abbiam vista in giro con le amiche mantenendo prudentemente le distanze, oggi ha pubblicato la lettera bellissima che il figlio Isal le ha scritto per la Festa della mamma, concludendo il pensiero con un bellissimo “Tu mi hai insegnato a trovare la forza e il coraggio dentro di me e a non arrendersi mai. Ti voglio bene, mamma. I love you“. Inutile dirvi qual è stata la reazione della Incontrada: “E i miei occhi – queste le sue parole a commento della lettera –… pieni di lacrime ma di felicità. Grazie Isalino”.

Vanessa figlia felice e grata: “Confermo l’amore che nutrirò per te, mamma”

Vanessa ha anche dedicato lei stessa un pensiero alla madre Alicia: “Sei sempre stata al mio fianco… abbiamo lottato, riso, pianto, discusso, ma sopratutto ci siamo amate e ci amiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo scritto due libri insieme e più che mai ci siamo confrontate. Adesso ho 41 anni e confermo l’amore che ho sempre nutrito, nutro e nutrirò per te, mamma Alicia. Te quiero con toda mi alma, feliz día de la madre! Per sempre tua”. Una Vanessa tanto silenziosa su alcuni argomenti quanto aperta e coinvolgente sulle persone a lei più care. Come si fa a non volerle bene?