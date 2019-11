Vanessa Incontrada compie gli anni: il gesto del figlio commuove tutti

Vanessa Incontrada compie gli anni: il gesto del figlio emoziona tutti

Buon compleanno Vanessa Incontrada! Oggi l’attrice di origini italo spagnole, che ha incantato l’Italia intera, compie 41 anni. Splendida, solare e super sorridente. Abbiamo avuto il piacere di rivederla qualche sera fa a Tali e Quali Show, ma presto la rivedremo accanto a Gigi D’Alessio al timone dello spettacolo 20 anni che siamo italiani, che partirà il 29 novembre. Una carriera la sua ricca di successi. Vanessa, infatti, l’abbiamo vista recitare in tanti film e fiction di successo (come per esempio Non dirlo al mio capo, con Lino Guanciale, o Il capitano Maria), ma l’abbiamo vista anche condurre vari programmi, da Zelig ai Music Award’s con Carlo Conti. Insomma, pur essendo molto giovane, Vanessa di strada ne ha fatta tanta ed è anche molto amata. Per esempio sui social è seguita da quasi 2 milioni di persone ed è tanta la gente che l’ha difesa quando, spiacevolmente, è stata ingiustamente attaccata per il suo aspetto fisico.

Vanessa Incontrata e la dedica d’amore alla sua famiglia

Eh già, per una bella come la Incontrada sembra impossibile. Eppure è successo che qualcuno l’abbia punta con varie offese sulla sua forma fisica (per noi invidiabile). Dunque oggi per lei è davvero un giorno speciale proprio perché compie gli anni. E stamattina l’attrice ha mostrato sul suo profilo Instagram, il dolce dono che suo figlio e suo marito hanno preparato per lei. Il piccolo Isal le ha scritto una lettera dolcissima, che mamma Vanessa ha mostrato con orgoglio ed ha così commentato: “Oggi festeggio il nostro amore e il mio splendido compleanno! Con voi ho tutto!”. Una bellissima dichiarazione d’amore quella della conduttrice!

Vanessa e Gigi D’Alessio: insieme per condurre un programma

Sono tante le persone che le hanno fatto gli auguri. Tra di loro ci sono anche volti noti come Antonella Clerici, Elena Sofia Ricci e Mara Venier! Come detto poco fa, presto vedremo Vanessa insieme a Gigi D’Alessio per condurre un varietà musicale che andrà in onda su Rai Uno. L’accoppiata è vincente perché i due si sono trovati bene sin da subito, costruendo un’armonia perfetta. Il cantante napoletano ha descritto così la conduttrice: “Anche se non la conoscevo, ho sempre pensato a lei come a una donna normale, e oggi è un’eccezione essere normali. È come me”.