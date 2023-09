Vanessa Incontrada si sfoga: “Io incinta? No, ma sono sfinita”

Vanessa Incontrada, per il tredicesimo anno, sarà alla guida dei Tim Music Awards, in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 15 settembre e sabato 16. Ad affiancarla nella conduzione ci sarà Carlo Conti. L’attrice ed ex modella si è raccontata in una recente intervista a La Stampa, offrendo qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali e facendo chiarezza su qualche gossip che l’ha vista coinvolta.

Vanessa Incontrada: i gossip sulla gravidanza

Vanessa Incontrada non ha mai negato di essere disposta ad avere un secondo figlio. Intervistata a Mamma Dilettante (il podcast di Diletta Leotta), ad esempio, aveva parlato del forte istinto materno che la caratterizza, spiegando come le piacerebbe avere un secondo figlio. Questo suo desiderio, tuttavia, dev’esser stato frainteso, generando gossip relativi ad una presunta gravidanza. Vanessa ha quindi fatto chiarezza: “In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: ‘Vanessa, ma sei incinta?’ Sono sfinita, ma non incinta“.

All’interno dell’intervista, la conduttrice e attrice ha confessato di provare una certa paura per i social network, dove tutti hanno modo di dire la propria su qualcosa di cui non sanno bene la verità. Vanessa ha espresso un certo dispiacere nel notare come molte persone credano a quello che vedono su questi strumenti, poi ha raccontato: “Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’ Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo“.

I prossimi impegni lavorativi di Vanessa Incontrada

Dal punto di vista professionale, per Vanessa Incontrada gli ultimi anni sono stati ricchi di impegni importanti e soddisfazioni. Spiccano, ad esempio, i ruoli in Fosca Innocenti e in Scomparsa. Altri progetti, tuttavia, sono già in cantiere e a giugno inizierà a lavorare ad una nuova fiction: “Sarà una storia più cruda dove metterò in campo un’altra parte di me” ha svelato. Le sorprese non sono finite qui: “Ho in previsione anche il film Amazon per il Natale del prossimo anno e c’è il teatro. Uno spettacolo che porto in scena da due anni: Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? con Gabriele Pignotta attore, regista e autore; inizio a dicembre e dopo un break riparto a marzo“.

Non solo cinema e teatro, Vanessa Incontrada sta per riprendere Striscia la Notizia (il 25 settembre) con Alessandro Siani, per il terzo anno consecutivo. A novembre, invece, sarà la volta delle prime tre puntate di Zelig con Claudio Bisio, mentre altre tre sono previste ad aprile. Per i suoi due colleghi, Vanessa ha speso belle parole: “All’inizio io e Alessandro dovevamo prenderci le misure. Io non avevo mai fatto satira politica e a Striscia non c’è la stessa comicità di Zelig. Ale ha il suo modo di far ridere e per fortuna anche con lui come con Bisio ho un ottimo rapporto. Antonio Ricci ha creato una famiglia e ti senti protetto anche quando sbagli“.

L’armonia famigliare ritrovata

Anche a livello sentimentale, la vita di Vanessa Incontrada sembrerebbe aver ritrovato una certa armonia. Nella già citata intervista con Diletta Leotta, aveva lasciato intendere di stare che il periodo no con il compagno Rossano Laurini fosse ormai alle spalle, dopo la conferma della crisi arrivata nell’estate 2022. L’ufficialità di una rottura, d’altronde, non era mai arrivata e, nella chiacchierata con Diletta Leotta, Vanessa ha fatto capire che l’armonia famigliare era stata ristabilita.