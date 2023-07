Vanessa Incontrada non è single: Leotta raccoglie la confidenza

Diletta Leotta ha ospitato Vanessa Incontrada nel suo podcast Mamma Dilettante ed ha carpito diverse curiosità sull’attrice iberica, arrivando dove il gossip non è arrivato per mesi. Confidandosi con la giornalista di Dazn, la timoniera di Zelig ha infatti confermato che non è finita la love story con il suo compagno, Rossano Laurini, dal quale ha avuto il suo primo e unico figlio, Isal (15 anni). Un anno e mezzo fa la relazione fu data per finita. La Incontrada, nell’estate 2022, confermò la crisi sentimentale senza però sbilanciarsi definitivamente. Non ha nemmno mai confermato la rottura. E non lo ha fatto neppure innanzi alla Leotta.

La 44enne spagnola ha spiegato che ha sempre avuto un forte istinto materno e che le piacerebbe avere un secondo figlio. Si è finiti a parlare anche di Laurini. “Ho sempre avuto un forte istinto materno – ha rivelato la conduttrice -. Ho conosciuto mio marito ad agosto e a novembre ero incinta. Abbiamo deciso e alla prima è successa. Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto averne un altro, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”.

Dunque Incontrada ha confermato che sta insieme a Rossano e, implicitamente, ha lasciato trapelare che il periodo no è alle spalle. In aggiunta ha sottolineato che desidererebbe diventare mamma bis. Insomma, con il compagno è stato ritrovato l’equilibrio ed è stata ristabilita l’armonia famigliare.

Spazio quindi alla gravidanza di Isal: “Ero molto frastornata, per quanto fosse una cosa che desideravamo entrambi ho fatto due test di gravidanza perché non ci credevo“. Solo un mese dopo il parto è tornata sul palco di Zelig. Se potesse tornare indietro non prenderebbe più la medesima decisione: “Ad oggi non so se lo rifarei, mi prenderei più tempo per lui”, soprattutto dopo una “gravidanza difficile” sotto diversi punti di vista.

Isal è un adolescente e mamma Vanessa stravede per lui, dicendosi soddisfatta di sentirsi per il figlio un punto di riferimento. Uno scambio reciproco visto che mamma Incontrada è aperta a un confronto franco con il ragazzo: “Sento di essere per lui un punto di riferimento per tante cose. A volte mi dà consigli, è molto protettivo, anche se non lo fa vedere”.

La crisi con Rossano

Nel febbraio 2022 il magazine Diva e Donna annunciava la fine della love story di Laurini e Incontrada. L’attrice non commentò nulla per mesi, poi, in una chiacchierata concessa a Vanity Fair, raccontò che stava vivendo un momento in cui si stava dando del tempo per comprendere cosa volesse davvero. Rimarcò che avrebbe seguito la sua “trasformazione”. Da allora è calato il silenzio sulla vicenda. Poi, nei giorni scorsi, l’attrice ha postato sui suoi social una foto con Rossano. Ora l’intervista con la Leotta che chiarisce in modo definitivo la questione: la coppia non è scoppiata.