Vanessa Incontrada, rottura con Laurini: “Vi dico cos’è successo”

Vanessa Incontrada ha affrontato una forte crisi sentimentale. Legata da quasi vent’anni all’imprenditore Rossano Laurini, con la quale ha avuto il figlio Isal nel 2008, la 46enne spagnola ha spiegato che di recente si è allontanata dal compagno, salvo poi ricucire. Si è capito che c’è stato il ritorno di fiamma in quanto l’attrice ha ripreso a postare su Instagram scatti con Laurini. A proposito del momento buio vissuto con l’uomo, si è confidata in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Vanessa Incontrada e la rottura temporanea con Rossano Laurini

Tutto vero, la rottura con Laurini c’è stata. Però Vanessa e il padre di suo figlio hanno avuto la forza di rimettere assieme i cocci della relazione andata in frantumi. “Stare insieme è un lavoro. Con l’età si cambia, ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni. E a volte si perde la strada comune”, ha dichiaro l’attrice iberica che ha poi usato una metafora ‘marina’ per descrivere il crac sentimentale e il successivo ritorno in love: “Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”.

Perché vive a Follonica

Da anni vive a Follonica (comune sul mare in provincia di Grosseto), scelta alquanto originale per una star del mondo dello spettacolo. Solitamente i vip preferiscono Milano, Roma o grandi città. Non la Incontrada che nell’atmosfera di provincia si rigenera e ha l’opportunità di abbassare la saracinesca e immergersi in una realtà quotidiana tranquilla: “A me vivere a Follonica dà molta protezione. Il nostro è un lavoro con tanto stress, tante emozioni, tante aspettative. In provincia mi sento nella mia bolla di vetro”.

Il legame professionale e amichevole con Claudio Bisio

Da poco è tornata protagonista in tv su Canale 5 con Zelig. Naturalmente al fianco di Claudio Bisio. Con il comico non c’è solo un bel rapporto professionale, ma c’è anche uno stretto legame di amicizia. “Lo chiamo il mio Claudio: è un maestro, mi ha insegnato tanto, a partire dall’improvvisazione. Poi è nato un affetto fortissimo, importante, che viviamo anche con le nostre famiglie”, ha spiegato Vanessa.

Gli haters e l’attesa della proposta giusta per tornare a recitare al cinema

Argomento haters. La Incontrada lo conosce bene. Per diverso tempo tanti odiatori seriali l’hanno attaccata per il suo peso forma. Inizialmente quell’ondata di odio gratuito l’ha fatta stare male, con il tempo ha imparato a non darle peso e a guardare avanti: “Quando mi hanno attaccato all’inizio è stato doloroso. Non capivo quell’odio contro di me, inspiegabile. Però ho continuato a credere in me e oggi gli hater non li calcolo proprio”.

Da un po’ di tempo non la si vede al cinema. E un motivo c’è: sta attendendo la proposta giusta. Ultimamente viene chiamata per ruoli che preferisce lasciare ad altre: “Da un po’ di tempo mi arrivano solo film drammatici, non ho capito ancora perché. L’ultima proposta me l’hanno “venduta” come una storia non tragica: era la storia di un femminicidio, veda lei”.