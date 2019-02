Vanessa Incontrada parla delle critiche ricevute sui social: “C’è ipocrisia”

Vanessa Incontrada si racconta: “Noi donne abbiamo un difetto, quello di non saperci ascoltare”

Bella, simpatica e di grande talento, questi sono tre aggettivi perfetti per definire Vanessa Incontrada. Una donna con un grande carisma e molto amata dal pubblico italiano che, con il suo impegno, è riuscita a conquistare tutti. La TV e il mondo dello spettacolo, però, non sono gli unici campi che l’hanno vista protagonista di recente. L’attrice, come raccontato dal settimanale Oggi, sta collaborando con la casa di moda di Elena Mirò, insieme alla quale ha ideato e progettato una linea di abbigliamento per la collezione primavera – estate 2019. Abiti e completi pensati per le fisicità morbide che, spiega Vanessa, è nata con l’obiettivo di far sentire a proprio agio ogni donna. “Noi donne abbiamo un difetto, quello di non saperci ascoltare” ha dichiarato durante l’intervista “Siamo attaccate al giudizio altrui e non ci piacciamo mai. Anche per me è lo stesso: ci sono momenti in cui mi apprezzo e altri meno, altri in cui me ne frego oppure sono più sensibile”.

Vanessa Incontrada confessa: “Sono stata insultata per via delle mie rughe. C’è una forte ipocrisia”

L’aggettivo curvy? Non piace tanto a Vanessa Incontrada. La stessa, nel parlare del lavoro fatto con Elena Mirò, ha spiegato: “La taglia curvy è relativa. Per una persona più tonda è un 46, per una longilinea è la 40. Il confine dipende dai noi, è la persona con la sua identità a definirlo. Ecco perché questa parola per me non ha molto significato. Mi piace pensare a donne con le forme, ciascuna a modo suo. Donne normali, e lo dico con un’accezione assolutamente positiva. La società, però, ha bisogno di etichette. Dice basta all’eccessiva magrezza e poi invia messaggi completamente opposti. C’è una forte ipocrisia. Su Instagram, per esempio, sono stata insultata perché ho pubblicato una foto con le rughe, ma in quei segni non c’è nulla di cui vergognarsi”.

Vanessa Incontrada, critiche sui social: Jane Alexander interviene per prenderne le difese

Diverse settimane fa, su Instagram, a prendere le difese di Vanessa Incontrada era stata Jane Alexander in persona. Quest’ultima, leggendo i commenti di alcuni utenti, a chi ha mosso delle critiche davvero poco carine nei confronti di Vanessa ha risposto scrivendo: “Io, giuro, non vi capisco. Ma delle critiche sensate? Dai, basta… intelligenza, chiediamo solo quella”.