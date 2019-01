Vanessa Incontrada, nuove critiche sul fisico: interviene Jane Alexander

Jane Alexander difende Vanessa Incontrada dalle critiche su Instagram

Vanessa Incontrada continua ad essere presa di mira dagli haters per via del suo fisico. L’ultima foto postata, che potete vedere in basso, ha scatenato più di qualche critica. E se l’italo-spagnola ha preferito non replicare lo stesso non ha fatto la collega inglese Jane Alexander. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha difeso a spada tratta l’Incontrada, invitando tutti ad usare maggiormente l’intelligenza anziché la bocca. “Ma è piena di macchie, lentiggini, rughe”, ha scritto una follower sotto uno scatto di Vanessa alle Maldive. Pronta la risposta di Jane: “Io, giuro, non vi capisco. Ma delle critiche sensate? Le rughe? Dove le vedi le rughe? Ma poi le lentiggini sono super cute (le ho anche io). Dai, basta… intelligenza, chiediamo solo quella”. Il commento della nuova fidanzata di Elia Fongaro ha subito ricevuto tanti like e risposte positive. La maggior parte si è schierata compatta dalla parte di Vanessa, una delle interpreti più amate del piccolo schermo.

Cosa pensa Vanessa Incontrada delle critiche sul suo fisico

Vanessa Incontrada preferisce non badare alle critiche sul peso. In passato la conduttrice e attrice ha sofferto parecchio per le malelingue, soprattutto dopo la nascita del figlio Isal. “È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”, ha raccontato in un’intervista a Grazia. Oggi Vanessa vuole concentrarsi sulla carriera, che procede a gonfie vele. Ogni progetto che la vede protagonista sbanca l’auditel tanto che l’Incontrada è definita da più parti la regina della fiction Rai.

Vanessa Incontrada: Capodanno alle Maldive col figlio Isal

Il 2018 è stato un anno impegnativo per Vanessa Incontrada e il 2019 non sarà da meno. Per questo l’interprete si è concessa a Capodanno una vacanza al caldo, alle Maldive, col figlio Isal e un’amica. Il compagno Rossano è rimasto a casa per motivi di lavoro: la relazione con Vanessa, cominciata nel 2007, procede serenamente e i due spesso si stuzzicano dolcemente sui social network.