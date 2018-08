Vanessa Incontrada: le critiche sul fisico? “Le donne possono essere perfide”

Vanessa Incontrada, fisico cambiato dopo la maternità: gli attacchi ricevuti? “È stato un momento duro”

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle poche showgirl che in Italia può vantarsi di essere bella, brava e pure simpatica. Queste sue qualità, però, non le hanno permesso in passato di sottrarsi all’attacco mediatico subito dopo la maternità. Il fisico cambiato dopo la gravidanza, infatti, ha spinto le malelingue a criticarla pesantemente sui social, prendendo di mira lei e facendo della pesante ironia sui chili considerati “di troppo”. Intervistata dal settimanale Grazia, a distanza di tempo, Vanessa Incontrata è ritornata oggi a parlare di quel periodo. “È stato un momento duro” ha dichiarato lei “Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”.

Vanessa Incontrada contro chi l’ha criticata per via del suo aspetto fisico: “Le donne possono essere perfide”

Le persone che sono state più crudeli con Vanessa Incontrada, stando alle sue parole, pare siano state proprio le donne. “I maschi sono più semplici” ha spiegato lei “Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”. Oggi però, nonostante tutto, Vanessa Incontrada continua ad avere le idee chiare sul suo lavoro. “Sono e sarò sempre una guerriera” ha ribadito nella sua intervista “So quello che voglio […] Questo non significa che sono disposta a tutto pur di arrivare, ma ho le idee chiare su quello che mi piace. Se un progetto mi convince, mi butto, rischio”.

Vanessa Incontrada: i Vip intervenuti a sua difesa dopo le critiche sul peso

Dopo il linciaggio sui social ai danni di Vanessa Incontrada, molti sono stati i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno preso le sue difese a seguito dei Wind Music Awards del 2017. “Vanessa sei una delle donne più belle , intelligenti, brave , che ama il proprio lavoro” aveva per esempio scritto Carlo Conti su Instagram “Continua sempre così ! E non ti curar di loro….. sei bellissima…”. E noi, in passato come oggi, non potremmo non essere totalmente d’accordo con il pensiero di Conti.