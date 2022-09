Vanessa Incontrada: “Perché la storia con il mio ex non finirà mai”

In una recente intervista, la modella e conduttrice italo-spagnola ha raccontato in che rapporti rimarrà con Rossano Laurini, padre di suo figlio

Vanessa Incontrada torna ad essere la protagonista della copertina di una magazine di gossip. La modella e presentatrice italo-spagnola è il volto della nuova cover del numero di Oggi in edicola dal 28 settembre, all’interno del quale ha concesso un’intervista esclusiva dove ha avuto la possibilità di toccare vari temi come la politica e l’attualità. Inutile negare, comunque, che i lettori non vedessero l’ora di scoprire anche “altro”.

Alla vigilia del suo atteso ritorno a Striscia la Notizia e a Zelig, Vanessa Incontrata è tornata (per esempio) a parlare di diritti civili. A detta sua, infatti, ci sono diritti messi in serio pericolo dall’attuale clima politico. “Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate” ha dichiarato la Incontrada, aggiungendo che in questo periodo non ha più paura di esporsi e di esprimere le proprie opinioni. Riguardo a questo tema in particolare, la presentatrice ha commentato: “Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite”. La presentatrice ha così avuto modo di fare un parallelismo fra la Destra italiana, che ha da poco vinto le elezioni con FdI, e quella spagnola, rappresentata da Vox.

L’intervista, ad ogni modo, è stata anche e soprattutto un’occasione per parlare per la prima volta (seriamente!) di un argomento molto delicato come la fine della sua storia d’amore. Da mesi, infatti, la Incontrada è tornata single dopo essersi lasciata con il suo storico ex compagno Rossano Laurini. Con quest’ultimo, la Incontrada è stata insieme per ben quindici anni, per poi chiudere la relazione nei primi mesi di questo 2022.

Non ci sono, in merito, particolari rancori di sorta. Vanessa Incontrada al contrario ha confermato di voler continuare a rimanere in ottimi rapporti con l’ex (con il quale non si è mai sposata). Il motivo, ovviamente, è legato al giovane Isal, nato nel 2008 e per il quale si augura ovviamente ogni bene:

“È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente.”

Vanessa Incontrada: quando aveva rotto il silenzio per la prima volta sull’ex

Questa è la seconda volta che sulle pagine di un giornale la modella parla della sua più importante storia d’amore. Lo scorso agossto, a Vanity Fair, la conduttrice di Zelig aveva fatto cenno alla sua vita sentimentale, senza però entrare troppo nel dettaglio. Alla rivista, Vanessa Incontrada aveva raccontato:

“Sono in un momento riflessivo della mia vita. Posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti.”

Lo scorso febbraio, la Incontrada era stata ospite di Silvia Toffanin, che era stata ben attenta a non tirare fuori i suoi problemi di cuore di cui già si parlava da tempo. Chi lo sa che la prossima volta che entrerà negli studi di Cologno Monzese Vanessa Incontrada non racconterà qualcosa di più della sua “singletudine”.