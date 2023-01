Vanessa Incontrada, paura sul set di Fosca Innocenti 2: il racconto

Venerdì 13 gennaio prenderà ufficialmente il via su Canale 5 la tanto attesa seconda stagione di Fosca Innocenti, la fiction di Canale 5 con protagonista Vanessa Incontrada. A poche ore dalla messa in onda dello show Giovanni Scifoni, uno degli attori del cast, ha raccontato sul suo profilo Instagram di un brutto incidente capitato sul set alla presentatrice italo-spagnola, che di certo le avrà fatto prendere un bello spavento ma che per fortuna non ha avuto conseguenze troppo negative.

Giovanni Scifoni, che per la fiction sarà una vera e propria new entry (avrà il ruolo di Lapo), ha postato nelle scorse ore una foto di lui in sella alla sua motocicletta, rivelando che è stato proprio a causa di questo tipo di mezzo di trasporto se per poco la Incontrada non si feriva. Il racconto è tragicomico ed è legato ad un vero e proprio incidente causato dallo stesso attore, particolarmente esperto e appassionato di moto.

Una volta giunto sul set, Scifoni dà spettacolo e, in sella alla sua Ducati fa un “numero” che però finisce malissimo. Qui sotto potete recuperare il suo racconto di quello che è successo:

“Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne – scrive nel post, accanto alla foto di lui in sella a una fiammante Ducati – Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme.”

Momenti di paura, dunque, per la Incontrada, che evidentemente non avrà avuto piacere a ritrovarsi addosso all’improvviso un pesante mezzo su due ruote. Ad ogni modo, nonostante l’incidente, nessuno si è fatto male, né tantomeno l’Incontrada stessa che tra l’altro non aveva mai raccontato quello che le era successo girando la serie.

Fosca Innocenti 2: le anticipazioni sulla prima puntata

Il debutto della seconda stagione (composta da quattro episodi totali) dell’amata fiction Mediaset prenderà il via con l’indagine della protagonista Fosca Innocenti (interpretata appunto dalla Incontrada) riguardo al decesso di una giovane promessa sposa, legato a quanto pare ad una strana leggenda.

In questa seconda stagione, inoltre, la vicequestore aretina dovrà fare i conti anche con un’altra sfida sul piano privato. La donna tornerà incontrare un uomo, proveniente dal passato, il cui arrivo sconvolgerà i suoi equilibri turbando molto anche il suo migliore amico Cosimo (il personaggio interpretato da Francesco Arca di cui è segretamente innamorata)