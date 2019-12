Vanessa Incontrada trascina sul palco Rossano: il fuori programma

Vanessa Incontrada porta sul palco di 20 Anni che siamo italiani il compagno Rossano, è emozione: “Prima volta che sta sul palcoscenico”

Vanessa Incontrada c’è riuscita a trascinare sul palco di 20 Anni che siamo italiani (Rai1) il compagno Rossano Laurini, a cui è legata sentimentalmente dal 2007. Mica un’impresa facile vista la proverbiale allergia dell’uomo alla luce dei riflettori. Stavolta, però, non ha proprio potuto dire di no, visto il ‘contropiede’ puntuale della fidanzata spagnola. Ad apparecchiare la situazione per il ‘fuori programma’ c’è stata l’entrata in scena di Anna Tatangelo, che ha duettato con Gigi D’Alessio sulle note di ‘Un nuovo bacio’. Finita l’esibizione, innanzi alle telecamere, sono rimasti in tre: Gigi, Lady Tata e Vanessa. Ne mancava solo uno per completare il ‘quadretto’ familiare. Così, Rossano, seduto tra il pubblico a pochi metri dalla Incontrada, non ha potuto rifiutare l’invito a palesarsi al pubblico.

Rossano, il compagno di Vanessa, si mostra al grande pubblico del piccolo schermo: Gigi e Vanessa lo trascinano sul palco

Vanessa ha invitato Rossano a raggiungerla sul palco. La regia televisiva, immediatamente, ha puntato l’inquadratura su di lui, che inizialmente ha cercato di evitare di porsi al centro dell’attenzione. “Rossano, vieni qua”, ha incalzato Gigi D’Alessio. I due conduttori alla fine ce l’hanno fatta a convincerlo. “Lui, è la prima volta che sta sul palcoscenico”, ha sussurrato la Incontrada prima di abbracciarlo, lasciandosi andare a un momento emozionante.

Gigi D’Alessio e la frecciatina di Anna Tatangelo a 20 Anni che siamo italiani

Nel corso della puntata, come sopra accennato, c’è stata l’ospitata di Anna Tatangelo, la compagnia di D’Alessio. E la cantante non ha fatto mancare una frecciatina in direzione di Gigi. Piccola punzecchiatura a parte, Lady Tata si è complimentata con lui e con Vanessa. “Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani”, ha dichiarato dopo aver duettato con il compagno.