Anna Tatangelo, frecciatina a Gigi D’Alessio a 20 Anni che siamo italiani

Anna Tatangelo, la frecciatina a Gigi D’Alessio a 20 anni che siamo italiani: questione di simpatia

Nell’ultima puntata di 20 Anni che siamo italiani, è sbarcata negli studi di Rai 1 Anna Tatangelo, la compagna di Gigi D’Alessio. E, in maniera un po’ sorprendente, la cantante non ha mancato di rifilare una frecciatina al suo fidanzato. Nulla di particolarmente offensivo, certo è che la stilettata c’è stata. Ma procediamo con ordine: Lady Tata e D’Alessio hanno prima duettato sulle note del brano ‘Un nuovo bacio’. Dopodiché lei si è scambiata un paio di battute di stima con Vanessa Incontrada. “Gigi è molto simpatico. Anche a casa lo è?”, ha chiesto innocentemente la spagnola. “A casa un po’ meno!”, ha replicato Anna. Scherzava? Forse sì, forse no. Fatto sta che poi non c’è stata alcuna retromarcia sull’esternazione.

Anna Tatangelo e Gigi, tra crisi e amore

“Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani”, ha dichiarato sempre la Tatangelo, riferendosi alla conduzione di Vanessa e Gigi. Ricordiamo che la relazione tra D’Alessio e la cantante ha vissuto diversi alti e bassi negli anni, dove non sono nemmeno mancati momenti molto critici, con conseguenti allontanamenti. Oggi, però, la coppia sembra aver risolto tutti problemi del passato e naviga a gonfie vele. Di tanto in tanto torna in voga la voce che sussurra di possibili nozze. Tuttavia Lady Tata, in un’intervista realizzata la scorsa primavera, pare che abbia messo in archivio la questione.

Matrimonio con Gigi? “Arrivederci, s’è fatto tardi”

Ora che è tornato il sereno con Gigi, è possibile che giungano i fiori d’arancio? “Arrivederci, s’è fatto tardi”, ha risposto la cantante, ridendo, a Tv Sorrisi e Canzoni qualche mese fa. Sembra proprio che ancora non ci sia aria di nozze tra lei e D’Alessio. Anche perché la proposta dovrebbe farla lui, ma sembra che non ne abbia intenzione al momento. Però, come dice il proverbio: non è mai troppo tardi. Chissà che qualcosa si possa smuovere in futuro.