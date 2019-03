Anna Tatangelo, programma tv con Gigi e sul matrimonio: “S’è fatto tardi”

Anna Tatangelo, il sogno nel cassetto: un programma in tv con Gigi D’Alessio e il Sudamerica

Anna Tatangelo, come un po’ tutti, ha ancora qualche sogno nel cassetto da realizzare. In un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni rivela qual è il desiderio che ha espresso, ma che non ha realizzato. Riguarda inaspettatamente il mondo della televisione. Infatti, la cantante ammette di voler avere un programma tv dove poter dimostrare ciò che sa fare. Non solo, Anna confessa di voler avere al suo fianco Gigi D’Alessio. Per un’opportunità del genere firmerebbe subito. La giornalista le fa notare che insieme, in effetti, potrebbero essere una perfetta coppia comica in televisione. Lei stessa rivela di vedersi con il noto cantante napoletano come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Le piacerebbe, inoltre, sfondare anche in Sudamerica. La Tatangelo crede di avere “le caratteristiche giuste”, con il suo “pop melodico, tipicamente italiano”. Ma il suo grande sogno sembra riguardare la televisione: “Vorrei un programma in tv in cui poter dimostrare che so cantare, ballare, recitare. A Lady Gaga mica chiedono se è attrice o cantante, può fare tutto”.

Anna Tatangelo sogna un programma tv e, intanto, dà un consiglio a Gigi D’Alessio

“Di corsa, dove si firma? Perché no? Noi siamo un po’ come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello”, risponde Anna quando le viene chiesto se farebbe un programma tv con Gigi. Proprio a quest’ultimo dà un consiglio per il suo nuovo ruolo da giudice a The Voice. “Di stare attento a non cadere nei trappoloni della tv. Quando ti provocano finisce che poi rispondi a tono”, questo è il messaggio che la Tatangelo riserva al suo grande amore. Nel frattempo, spera di vedere un po’ di solidarietà femminile tra le cantanti: “Il mio faro è Mina. Lei sapeva valorizzare pure le colleghe. Dio sa quanto servirebbe oggi la solidarietà femminile”. Anche in una passata intervista, la Tatangelo aveva espresso questa sua speranza.

Anna Tatangelo, matrimonio con Gigi D’Alessio: “S’è fatto tardi”

Ma per quanto riguarda il matrimonio cosa ha da svelare Anna? “Arrivederci, s’è fatto tardi”, risponde la cantante ridendo. Sembra proprio che ancora non ci sia aria di nozze tra lei e Gigi. La mossa dovrebbe arrivare da D’Alessio, che ancora pare non abbia fatto la sua proposta. Intanto, nel corso dell’intervista, conferma di voler trascorrere dei momenti unici con Gigi e il loro bambino, volando a Pairigi!