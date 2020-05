Vanessa Incontrada fuori da Amici Speciali: il mistero s’infittisce

Vanessa Incontrada fuori da Amici Speciali: il mistero si fa più fitto

Continua il giallo attorno a Vanessa Incontrada che nei giorni scorsi aveva detto tramite il suo profilo social di far parte del cast dell’edizione di Amici Speciali. Peccato che ormai tutti i tasselli e i volti che daranno vita alla trasmissione sono stati annunciati e del suo nome non c’è traccia. Che Maria De Filippi la tenga come asso nella manica con un ruolo del tutto inedito? Chissà, fatto sta che al momento sia la produzione del programma sia Vanessa non hanno proferito parola sulla vicenda. Così il mistero si infittisce. Soprattutto alla luce di quanto ha annunciato l’attrice di recente su Instagram: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate”.

Amici Speciali: il cast annunciato e l’assenza di Vanessa

La giuria ufficiale non contempla Vanessa. Maria De Filippi ha puntato su Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli. I dodici concorrenti sono suddivisi tra ballerini (5) e cantanti (7). Alla danza si sfideranno Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas. Nel canto ci saranno Michele Bravi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi (vincitrice dell’ultima edizione di Amici 2020) e Random. Per quanto riguarda i professori, sappiamo che ci sarà Alessandra Celentano, mentre sarà assente Veronica Peparini. Giuliano Peparini sarà il direttore artistico. E Vanessa? Prosegue il suo silenzio…

Vanessa Incontrada e il silenzio su Amici Speciali: come decifrarlo?

Vanessa Incontrada, dopo che è stato reso noto il cast ufficiale di Amici Speciali, non ha più rilasciato alcuna dichiarazione sul talent. Il suo silenzio è assai enigmatico: mal di pancia per una sua possibile esclusione oppure c’è in serbo altro? Che l’attrice sia in qualche modo coinvolta nel progetto in una veste ancora tutta da scoprire? Il 15 maggio si avvicina: venerdì si avranno tutte le risposte.