Vanessa Incontrada: “Io e Claudio Bisio saremo sempre una cosa sola”

Zelig Covid Edition, Vanessa Incontrada omaggia Claudio Bisio dopo lo spettacolo: “Siamo stati e saremo sempre una cosa sola”

Paola Cortellesi, Ale e Franz, Dario Vergassola, Angelo Pintus, il Mago Forest e molti altri volti noti italiani hanno preso parte ieri a Zelig Covid Edition, show trasmesso in streaming che ha avuto il fine di raccogliere fondi per far fronte alla crisi provocata dal coronavirus ne settore dello spettacolo. L’occasione ha anche riunito alla conduzione Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia storica del programma comico. Non solo un tandem affiatato professionalmente, ma anche due amici nella vita privata, come ha sottolineato la spagnola. Così, nel day after, proprio Vanessa ha rimarcato l’emozione che ha provato nel rimettersi al lavoro al fianco di Bisio.

Vanessa Incontrada, emozioni a Zelig Covid Edition: “La nostra forza è sempre stata l’amore”

“Ieri sera è stata una serata che non ci dimenticheremo mai, né io, né Claudio, né tutti i comici che sono stati con noi”, ha spiegato Vanessa, “Ci siamo ricordati quello che abbiamo condiviso per tanti anni insieme e forse anche la paura e le emozioni di quei momenti indimenticabili fatti di improvvisazione”. E ancora: “Invece ieri tutti noi abbiamo scoperto che né il tempo e né la lontananza a rotto ciò che è sempre stata la nostra forza: L’amore”.

Vanessa Incontrada: il grazie speciale per Claudio Bisio dopo la serata Zelig Covid Edition

“Grazie a tutti i comici”, ha proseguito l’attrice di origini iberiche, aggiungendo: “Grazie a tutti coloro che erano ieri sera dietro le quinte a far si che questo evento si potesse realizzare, grazie al pubblico che ci ha seguito e che si è commosso nel rivederci insieme”. Infine il pensiero per l’amico Bisio: “Grazie al mio Claudio… Siamo stati e saremo sempre una sola cosa. Ti voglio bene. Un besito a tutti”.