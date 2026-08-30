Vanessa Incontrada annuncia le nozze con Rossano Laurini: gli invitati vip e la verità sull’addio a Zelig

Vanessa Incontrada si sposa. Il periodo buio con Rossano Laurini, con il quale è legata da 17 anni e dal quale ha avuto un figlio, è ormai definitivamente alle spalle. I due si sono lasciati per un paio di anni. Nel 2025 l’attrice ha annunciato la riconciliazione. E ora, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confermato che sono in arrivo le nozze, dove non mancherà qualche invitato vip. La 47enne spagnola ha anche parlato della decisione di lasciare la conduzione di Zelig.

Vanessa Incontrada si sposa e lascia Zelig: i motivi dell’addio

Nei mesi scorsi ha cominciato a circolare la voce che Incontrada e Claudio Bisio non avrebbero più condotto Zelig. L’indiscrezione è successivamente stata confermata dai diretti interessati. Ora l’attrice rivela i motivi che l’hanno spinta a chiudere quel lungo capitolo professionale:

“Si è chiuso un ciclo, sia io che Claudio abbiamo deciso di fermarci. Creeranno un altro Zelig che spero piaccia, perché per me resta casa mia. Quindi auguro a Gino e Michele tutto il successo del mondo ma non nego che sapere che su quel palco ci saranno altre persone mi farà un certo effetto”.

Per chi non lo sapesse, Gino e Michele, al secolo Luigi Vignali e Michele Mozzati, sono gli ideatori, gli autori e i fondatori di Zelig (insieme a Giancarlo Bozzo). L’eredità lasciata da Bisio e Incontrada dovrebbe essere raccolta dal duo comico Ale&Franz.

Negli anni, Vanessa ha saputo creare un gran feeling professionale con molti colleghi con i quali ha lavorato in tv, oltre al già citato Bisio. Ad esempio con Carlo Conti, con cui a settembre condurrà per la 17esima volta i Music Awards a Verona. Anche con Gigi D’Alessio ha un bellissimo legame. “Lo ritroverò l’anno prossimo con il nostro Gigi e Vanessa Insieme”, ha aggiunto l’attrice.

Altri due comici con cui ha un rapporto di profonda stima e amicizia sono Giorgio Panariello e Alessandro Siani. “A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro. Infatti saranno con me anche al mio matrimonio”, ha confessato Incontrada che, non solo ha confermato le nozze, ma ha anche già spoilerato qualche invitato.

“Sì, confermo. Sarà una grande emozione”, ha chiosato Incontrada in riferimento al matrimonio con Laurini.

Vanessa Incontrada protagonista della fiction Erica

Incontrada, dal 2 settembre, tornerà su Canale 5 con la fiction Erica, che la vede protagonista nei panni di una detective per caso. La serie tv è tratta dai libri di Camilla Läckberg dedicati a “Erica Falck”. L’attrice ha spiegato di essere stata onorata che la scelta sia ricaduta su di lei, aggiungendo di amare il personaggio che ha interpretato. “Non ha paura di affrontare le cose e, anzi, ci mette tutta se stessa. Mi rivedo molto in questo”, ha osservato

Ha inoltre anticipato che in ogni puntata c’è un omicidio, ma che tutto parte da quello di una sua amica. Nella trama collabora con un ispettore interpretato da Francesco Scianna. Come è stato lavorare sul set con il collega? “Vedere come ha funzionato la nostra coppia sul set mi ha colpita molto”, ha concluso Incontrada.