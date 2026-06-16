Rivoluzione a Zelig, via Bisio e Incontrada: ecco i nomi dei sostituti

Rivoluzione in casa Zelig, storico show comico trasmesso da Mediaset: come è noto da giorni, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno deciso di lasciare il timone della trasmissione. Così Mediaset ha dovuto mettersi in cerca dei loro sostituti. Una missione per nulla semplice, considerata la popolarità di cui godono entrambi. Per questo, come riporta l’agenzia AdnKronos, per provare a non far rimpiangere l’affiatato tandem formato dai due attori, dovrebbe essere chiamato un pezzo da novanta assai noto al pubblico del Biscione, vale a dire Michelle Hunziker. La conduttrice di origini svizzere non sarà lasciata sola sul palco: al suo fianco dovrebbero esserci due vecchie conoscenze di Zelig, ossia Ale & Franz.

Zelig, il retroscena sui nuovi conduttori

Dunque, da un duo, quello formato da Bisio e Incontrada, si dovrebbe passare a un trio. Sia Hunziker sia Ale & Franz conoscono molto bene gli ingranaggi del format. La prima lo ha già condotto, proprio al fianco di Bisio, i secondi sono stati parte del cast comico per diverse stagioni. L’ufficializzazione del passaggio di testimone dovrebbe avvenire durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, prevista nelle prime due settimane di luglio. Si vocifera che l’evento sarà organizzato l’8, ma non ci sono ancora conferme sulla data.

Tù sì que vales: arrivano Canalis e Belen

Un’altra novità riguardante uno dei programmi di punta di Canale 5 riguarda l’ingaggio di Elisabetta Canalis nella squadra di Tù sì que vales. L’ex velina di Striscia la notizia è stata chiamata da Maria De Filippi per sostituire alla conduzione Giulia Stabile, che è impegnata nel tour mondiale della cantante spagnola Rosalìa. Canalis andrà ad affiancare i rodatissimi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Si sussurra inoltre di un ritorno di Belén nel cast fisso con un ruolo nella lip sync battle.

Novità a C’è posta per Te

Ci dovrebbero essere novità anche a C’è Posta per Te. Nel people show sembra che sarà rispolverata una ‘vecchia’ idea, ossia di dare spazio all’incontro tra un vip e una persona comune che in passato ha avuto in qualche modo a che fare con il famoso. Una dinamica già sperimentata in passato e che De Filippi sarebbe pronta a reintrodurre per offrire al pubblico qualcosa di nuovo.