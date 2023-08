Vanessa Incontrada a lutto: addio a Lola

Vanessa Incontrada ha recentemente reso i suoi follower partecipi di un lutto che l’ha coinvolta. A lasciarla, infatti, è stata la sua cagnolina Lola, scomparsa sabato 26 agosto (giorno, tra l’altro, in cui ricorre la Giornata Mondiale del Cane). La conduttrice televisiva ha reso omaggio al piccolo animale con un post su Instagram: “Lola del mio cuore riposa in pace .. sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola Bianca” recita la descrizione.

Addio a Lola, il cane di Vanessa Incontrada: vicinanza sui social

La notizia ha, nel giro di poche ore, scatenato un gran numero di reazioni da parte dell’utenza social. In tanti hanno condiviso il dolore di Vanessa Incontrada, lasciando un commento di supporto sotto la foto della piccola cagnolina scomparsa. Più di qualcuno, inoltre, ha approfittato del post della conduttrice per raccontare e condividere i lutti dei propri amici a quattro zampe, probabilmente con l’obiettivo di esprimere maggiore vicinanza.

Incontrada a Mamma Dilettante: secondo figlio e storia con Rossano

Vanessa Incontrada era stata recentemente ospite al podcast di Diletta Leotta chiamato Mamma Dilettante. In questa occasione, la conduttrice spagnola non aveva nascosto la volontà di avere un secondo bambino, spiegando anche come avesse da sempre un forte istinto materno. Nel corso della puntata aveva parlato anche di Isal (suo figlio di quindici anni), raccontando di come fosse tornata sul palco di Zelig soltanto un mese dopo il parto. Vanessa aveva però fatto notare come, ad oggi, probabilmente non prenderebbe la stessa decisione. La conduttrice aveva speso belle parole per il figlio, dicendosi soddisfatta nel sentirsi un punto di riferimento per lui.

All’interno della chiacchierata con Diletta Leotta, Vanessa aveva avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Rossano Laurini, argomento al centro di gossip nel corso degli ultimi mesi. A Mamma Dilettante, la conduttrice aveva lasciato trapelare che il brutto periodo con il compagno fosse ormai alle spalle e il parlare di un secondo figlio non poteva che far pensare ad un equilibrio famigliare ormai ristabilito. L’intervista del 2022 a Vanity Fair, in cui la Incontrada parlò di crisi con Rossano era apparsa, in occasione della chiacchierata con Diletta, solo come un lontano ricordo.