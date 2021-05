Vanessa Incontrada a Domenica In confessa: “Altri figli? Forse succederà”

La fiction Mediaset è donna. Nella prossima stagione tv ci saranno tre nuove serie con Laura Chiatti, Simona Cavallari e Vanessa Incontrada. Ospite a Domenica In, nella puntata del 9 maggio 2021, l’attrice ha raccontato che ha iniziato da qualche settimana le riprese di Fosca Innocente, che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Diretta da Fabrizio Costa, la serie è girata a Roma e Arezzo. L’italo-catalana vestirà i panni di una Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Gli ascolti riusciranno a tenere testa al successo dei vari commissari e agenti del primo canale della tv di Stato? Mara Venier ha svelato che quando Vanessa Incontrada riceve una proposta lavorativa valuta bene dove le riprese la porteranno per non allontanarsi troppo dal figlio. A proposito di figli, Vanessa Incontrada ha confessato che nella vita mai dire mai su un secondo bambino:

“Nella vita è una cosa che non ti poni, non è una cosa che non vorrei non realizzare. Se sarà, sarà, altrimenti va bene così”

I genitori di Vanessa Incontrada sono sempre stati al suo fianco e l’hanno lasciato libera di fare le sue scelte. In particolare la madre si è sempre fidata di lei, fidarsi è una cosa molto importante ed è questo che cerca di trasmettere giorno dopo giorno al figlio Isàl, nato dall’amore con Rossano Laurini. Non ha mai pensato di intraprendere questo tipo di carriera. Ha iniziato con la moda viaggiando in giro per il mondo. Non aveva l’ossessione di fare l’attrice o la conduttrice tv, ma adesso non potrebbe fare a meno.

A sorpresa a Domenica In sono arrivati anche Francesco Pannofino e Alessandro Haber. Insieme a Vanessa Incontrada hanno preso parte a Ostaggi, il film di Eleonora Ivone tratta dall’omonima piece teatrale di Angelo Longoni che andrà in onda il prossimo 15 maggio 2021 su Sky Cinema. Ostaggi è una black comedy movimentata, imprevedibile, costituita da una adesione comica alla realtà sociale dei tempi che viviamo.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia? Le indiscrezioni dopo la scelta di Siani

Sarà Alessandro Siani conduttore di Striscia la Notizia. Accanto al comico, attualmente in ballo c’è il nome di Vanessa Incontrada. Per entrambi si tratterebbe della prima volta dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Il nome dell’attrice è quello che sta circolando con una certa insistenza e continua a farsi strada tra le varie ipotesi circolate.