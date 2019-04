Vanessa Hudgens e il rapporto speciale con Zac Efron: “Sono grata”

Vanessa Hudgens spende delle bellissime parole su Zac Efron ed è grata per il loro rapporto

Sembra che Vanessa Hudgens si senta un tantino nostalgica. La bella attrice, cantante e ballerina trentenne, infatti, attraverso un’intervista su Awards Chatter Podcast ha parlato degli esordi della sua carriera, quando raggiunge il successo planetario nella serie per adolescenti High School Musical e dove compare tra i protagonisti accanto a Zac Efron. Proprio all’attore ed ex fidanzato ha rivolto delle bellissime parole, raccontando del loro rapporto speciale e di come lui l’abbia aiutata in quei primi anni di notorietà. La Hudgens si reputa fortunata per aver incontrato una persona simile sul suo percorso, una persona che ha capito esattamente come si sentiva sotto le forti luci dei riflettori e che l’ha aiutata a maturare e a diventare una professionista nel mondo dello spettacolo.

Zac Efron e Vanessa Hudgens: “Ho avuto qualcuno su cui appoggiarmi”

“La cosa è cominciata davvero chimicamente”, rivela l’attrice sulla sua iniziale relazione con Zac Efron, che poi confessa di essere grata per aver incontrato e aver avuto proprio Zac al suo fianco in quel momento cruciale della sua vita e del suo lavoro. La Hudgens afferma che lei e l’ex fidanzato hanno sentito una sorta di chimica sin dalle audizioni, una “connessione istantanea” come aveva anche detto tempo fa. E poi parla anche della serie High School Musical: “È stato un fenomeno enorme e avevo tutti gli occhi puntati su di me”. Per questo per Vanessa aver una relazione in quell’esatto momento è stato buono e importante, perché l’ha tenuta con i piedi per terra. Ma soprattutto si sente fortunata e grata perché in coppia si sono supportati a vicenda: “Ho avuto qualcuno su cui appoggiarmi, e anche lui”.

Vanessa Hudgens su Zac Efron: “Non è sempre stato tutto felice”

Vanessa Hudgens spiega che nonostante i numerosi pro, non è sempre stato tutto rosa e fiore tra lei e Zac Efron, che oggi ha cambiato look ed è in cerca dell’amore, mentre lei sembra felicemente fidanzata. Lavorare insieme da fidanzati può essere complicato, ma lei afferma che proprio questo rapporto l’ha aiutata ad essere professionale, perché non ha mai permesso alle dinamiche personali di influire sul set. E poi rivela: “Penso che poiché ero così giovane, la relazione mi abbia stabilizzato”.