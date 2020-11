Vanessa Hudgens ritrova l’amore: il fidanzato è un giocatore professionista

Vanessa Hudgens ha ritrovato l’amore? La nota star ha un nuovo fidanzato, almeno secondo quanto racconta DailyMail in esclusiva. L’attrice è apparsa con un sorriso smagliante mentre abbraccia il giocatore Cole Tucker! Ebbene sembra proprio che dopo la fine della sua storia d’amore, durata nove anni, con Austin Butler, il cuore della protagonista di Nei panni di una principessa abbia ricominciato a battere per un altro uomo, un giocatore di baseball. I due sono stati beccati insieme nella serata di sabato, 21 novembre. L’ex star di Disney Channel è apparsa davvero molto presa da Cole e il gossip negli Usa sta impazzendo. Vanessa è tornata a essere il centro delle ultime news sulle vite amorose delle star.

Ma chi è il nuovo fidanzato di Vanessa Hudgens? Cole Tucker è un giocatore professionista americano di baseball e outfielder dei Pittsburgh Pirates of Major League Baseball. Ha 24 anni e ha fatto il debutto in MLB nell’anno 2019. Pare che lo sportivo abbia davvero rubato il cuore della nota attrice di High School Musical, che ha dimostrato di essere raggiante tra le sue braccia. I due avrebbero trascorso una romantica cena al Canyon Country Store di Los Angeles. Nel momento in cui sono stati beccati, pare stessero attendendo un cameriere per prendere la loro auto. Dopo la rottura con Butler questa è la prima volta che è apparsa sentimentalmente legata a qualcuno.

In effetti due giorni fa aveva attirato l’attenzione su di sé sui social, facendo capire che l’amore era nell’aria. Scendendo nel dettaglio, ha condiviso una foto che la ritrae con una rosa rosa in mano, con la didascalia: “Date night”. Il tutto è accompagnato da un cuore rosa che brilla. E mentre lei ha ironizzato con questo post sui social, da parte di Cole non è ancora arrivato un alcun segnale. Sicuramente le foto condivise da Daily Mail parlano chiaro! Sebbene le immagini siano abbastanza chiare, questa nuova love story non è ancora stata confermata. Inoltre, non si sa ancora come si siano incontrati e né da quando potrebbe aver preso inizio questa storia. Ora non resta che attendere per scoprire se Vanessa e Cole renderanno ufficiale la loro relazione.