Vanessa Hudgens e Austin Butler, dopo 9 anni la coppia si separa

La relazione tra i due attori californiani è finita: dopo alcune voci che li vedevano divisi già dall’anno scorso, nelle ultime sono arrivate altre news. Da quel che riporta UsWeekly, sarebbe stata proprio la Hudgens a rivelarlo a persone di sua fiducia

Una relazione che ha fatto sognare tantissimi fan, durata ben nove anni, è giunta al termine. Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati, come riporta una fonte del noto magazine americano. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2011, quando erano stati avvistati da alcuni fan mentre si scambiavano alcuni baci a Miami. Poco tempo dopo, hanno fatto la loro comparsa come coppia ufficiale sul red carpet in occasione della presentazione del film Journey 2: The Mysterious Island. Qualche anno fa si vociferava che la Hudgens avesse ricevuto un anello di fidanzamento; voce poi smentita dalla stessa attrice. Nell’ultimo periodo, le due stelle di Hollywood sono state sempre meno paparazzate insieme, fino al loro ultimo avvistamento a novembre. I fan hanno poi iniziato a preoccuparsi quando Vanessa ha trascorso le vacanze natalizie senza il suo compagno.

I primi segnali della rottura: la Hudgens in vacanza senza Butler

“Vanessa e Austin sono ufficialmente separati, e lei ha parlato a coloro che le sono vicini”, ha scritto la fonte di UsWeekly. I primi segni inequivocabili di crisi erano già nell’aria: già nel giorno del suo compleanno, il 13 dicembre, la star di High School Musical pubblicò un video sui social inerente ai festeggiamenti. In quell’occasione, i fan hanno notato l’assenza di Butler. In seguito, un’altra occasione ha destato sospetti: Austin è stato assente durante tutte le vacanze natalizie.

La coppia scoppia: l’ultima foto insieme ad Halloween

L’ultima volta che Vanessa ed Austin sono apparsi insieme sui social è stato in occasione delle festività del 31 dicembre, quando l’attrice ha mandato gli auguri alla famiglia del compagno. “Buon Halloween dalla mia famiglia alla tua”. Da allora nessun altro segnale. Infine, oggi, la news sulla rottura.