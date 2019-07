Austin Butler sarà Elvis nel film sul musicista diretto da Baz Luhrmann

Austin Butler è l’attore scelto per il film su Elvis Presley

Dopo settimane di provini su provini, Baz Luhrmann ha finalmente fatto la sua scelta. Sarà Austin Butler ad interpretare Elvis Presley nel film che racconterà la vita del leggendario cantante. Austin ha avuto la meglio su altri colleghi molto amati dalle teeneeger quali: Harry Styles, Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson, Miles Teller. Al momento il biopic non ha ancora un titolo definitivo. Si sa solo che racconterà l’intera esistenza di Elvis, dagli esordi difficili fino all’ascesa a livello globale. Il film sarà distribuito da Warner Bros e nel cast è stata già confermata la presenza di Tom Hanks, che ricoprirà il ruolo di Colonnello Tom Parker, storico manager di Presley.

Quando inizieranno le riprese del film su Elvis Presley

Le riprese del film su Elvis Presley cominceranno il prossimo gennaio in Australia, a Queensland. Al momento non è stata ancora svelata una data ufficiale d’uscita: ma molto probabilmente l’appuntamento è tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. “Sapevo che non avrei potuto girare questo film se il casting non fosse stato assolutamente perfetto, e abbiamo cercato ovunque un attore con la capacità di evocare il movimento unico naturale e le capacità vocali di questa star, ma anche la vulnerabilità interiore dell’artista. Nel corso dell’intera fase di casting è stato per me un onore incontrare una tale quantità di talenti”, ha dichiarato Baz Luhrmann a proposito della scelta di Austin Butler.

Perché il regista del film di Elvis ha scelto Austin Butler

“Avevo sentito parlare di Austin grazie al suo ruolo accanto a Denzel Washington nello spettacolo teatrale The Iceman Cometh andato in scena a Broadway e tramite un percorso composto da molti test screen e workshop musicali e interpretativi, sono giunto al punto da essere convinto senza alcun dubbio di aver trovato qualcuno che potesse incarnare lo spirito di una delle più grandi icone del mondo musicale“, ha aggiunto il regista.

Chi è il giovane attore Austin Butler

Classe 1991, Austin Butler recita fin da quando era un ragazzino. Ha lavorato a numerose serie tv, tra le quali ricordiamo: The Carrie Diaries, Arrow, The Shannara Chronicles. Al cinema ha lavorato nel film Once upon a time in Hollywood, accanto a Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Austin è stato molto impegnato pure a teatro e ha inciso due canzoni. Dal 2011 è fidanzato con Vanessa Hudgens, attrice conosciuta ai più per High School Musical.