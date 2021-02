Vanessa Hudgens esce allo scoperto: la prima foto con il fidanzato

Arriva la conferma ufficiale sulla love story di Vanessa Hudgens e Cole Tucker. A parlare sono entrambi e lo fanno attraverso i loro rispettivi account social. Proprio in occasione della festa degli innamorati, oggi la star di High School Music decide di rendere ufficiale la relazione con il giocatore professionista di baseball. Una breve dedica d’amore quella che Vanessa riserva a Cole, con una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio. Dunque, si tratta di un chiaro messaggio per confermare la storia d’amore, attesissimo dai fan. Dallo scorso mese di novembre il gossip ha spesso parlato di loro, dopo essere stati beccati dai paparazzi. Ma è la foto condivisa a San Valentino dalla Hudgens a far sognare i fan. Infatti, sono tantissimi i commenti di felicità che i suoi seguaci stanno condividendo e tra questi notiamo anche alcuni dei suoi colleghi.

Intanto, anche Cole decide di compiere lo stesso passo sui social. Il giocatore di baseball 24enne condivide una foto che lo ritrae insieme a Vanessa, abbracciati su un divano. Attraverso questo post, Tucker augura un felice San Valentino all’attrice. “Sei tu, sono io, siamo noi”, scrive invece la Hudgens. Quest’ultima era stata beccata tra le braccia di Cole qualche mese fa. DailyMail parlava già di una presunta storia d’amore, visti gli atteggiamenti affettuosi. Dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Austin Bulter, Vanessa ha riaperto il suo cuore al 24enne. Cole rappresenta il primo uomo, dopo Butler, che è riuscito a conquistarla.

La coppia era stata paparazzata dopo una cena romantica al Canyon Country Store di Los Angeles. Non solo, sui social l’attrice statunitense aveva fatto capire ai suoi che nel cuore c’è qualcuno. In particolare, ha condiviso una foto che la ritraeva con una rosa in mano, aggiungendo la didascalia “Date night”. Ed ecco che ora Vanessa conferma i dubbi dei fan e i gossip che in questi mesi l’hanno vista protagonista!

Lo scorso anno, la Hudgens festeggiava il giorno di San Valentino da sola. Su Instagram aveva condiviso per l’occasione una canzone dedicata all’amore che nutre nei confronti di se stessa. Così si era augurata una buona festa degli innamorati.