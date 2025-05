Valerio Scanu: “Zero rapporti con Maria, ci siamo scannati: parlo io”

Valerio Scanu è tornato a parlare della litigata avuta in passato con Maria De Filippi. Difficile, per non dire quasi impossibile, sentire un ex allievo di Amici raccontare di avere avuto problemi a livello personale con la conduttrice pavese. Chiunque sia transitato sotto l’ala protettrice di ‘Queen Mary’ va infatti ripetendo la stessa cosa: “Lei è una seconda madre che ha sempre il consiglio giusto”. Per questo motivo, quando divenne di dominio pubblico la lite tra il cantante e la regina di Mediaset, molti rimasero a bocca aperta. Intervistato da Nunzia De Girolamo a ‘Ciao Maschio’, l’artista sardo ha narrato nuovi dettagli di quel che è capitato con Maria.

Valerio Scanu e la pesante litigata con Maria De Filippi: le confessioni a Ciao Maschio

Nel corso della chiacchierata con l’ex parlamentare, Scanu ha deciso di raccontare ulteriori retroscena riguardanti le frizioni con la conduttrice. I problemi si sono verificati anni dopo la sua vittoria nel talent show di Canale Cinque. In particolare il musicista ha riferito che dieci anni fa fu protagonista di una “pesante litigata, anche mediatica”, con la De Filippi. “Era una persona – ha aggiunto – che, oltre a rappresentare una forza in questo mondo, mi stava vicino. È stata una persona con la quale ho condiviso una parte della mia vita, anche a livello affettivo”. Nonostante ciò ci fu un patatrac.

Tutto ebbe inizio per una presunta mancata ospitata ad Amici. Scanu si offese e scattò una lite che degenerò, con la De Filippi che arrivò persino a querelare il cantante per diffamazione: “Io mi ero offeso perché mi promise di invitarmi al Serale di Amici, ma poi non mi invitò. Io le scrissi un messaggio con ‘’non ti smentisci mai su sta roba’’. L’anno dopo mi invitò ma io decisi di non andare”.

A quel punto Scanu decise di dare in pasto ai media la vicenda e si beccò la querela: “Decisi poi di lanciare una bomba mediatica, dichiarando pubblicamente che per quanto io fossi grato per tutto ciò che mi era stato dato sia prima che durante Amici, dopo ho camminato con le mie gambe”. Il passaggio che andò di traverso a “Queen Mary” fu il seguente: “Dissi anche che bastava uno schiocco delle sue dita per trovarsi col sedere per terra. Questa cosa mi costò una denuncia per diffamazione”. Insomma, il cantante lasciò intendere che la conduttrice pavese aveva il potere di distruggere le carriere degli artisti. Mica una cosetta da nulla. Maria si inalberò, non avendo tutti i torti, per usare un eufemismo.

Il pentimento del cantante e le parole su Maurizio Costanzo

Nunzia De Girolamo, proseguendo nell’intervista, ha domandato a Scanu se oggi abbia recuperato i rapporti con la De Filippi, ricevendo una risposta negativa:

“Adesso non c’è nessun tipo di rapporto non ci siamo più visti e non ci siamo più sentiti. Ormai sono passati dieci anni. Quelle cose che ho detto in quel momento le pensavo però se noi ci fossimo scannati di persona, sarebbe andato meglio, proprio perché comunque c’era un rapporto. E io ho dato in pasto al web anche buttando via un rapporto umano”.

Alla fine il cantante sardo ha rilasciato dichiarazioni che suonano come un pentimento, spiegando che quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo avrebbe voluto stare vicino alla conduttrice e di essere molto dispiaciuto dell’epilogo della vicenda: