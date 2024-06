Valerio Scanu si reinventa: da cantante a parrucchiere!

L’ex volto di Amici di Maria De Filippi Valerio Scanu ha recentemente annunciato con un video pubblicato sui social l’apertura di un salone di parrucchieri a Roma. La notizia ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan, abituati a vederlo nella veste del cantante piuttosto che in quella dell’hair stylist. Capiamo meglio le motivazioni dietro questa sua scelta di reinventarsi completamente e dove aprirà il suo negozio.

Valerio Scanu ha sorpreso tutti! Il noto cantante, vincitore anche del festival di Sanremo del 2010, ha annunciato con un video pubblicato sui social la sua nuova avventura. Dal mondo della musica, l’artista ha deciso di lanciarsi adesso in quello della bellezza. Scanu aprirà difatti un salone di parrucchieri a Roma, dal nome Hannabrà The Hair Spa. L’inaugurazione del negozio è fissata per sabato 15 giugno e tra gli hair stylist ci sarà proprio Valerio!

La notizia ha spiazzato davvero tutti. Soltanto qualche anno fa, infatti, il cantante aveva annunciato di voler iniziare una carriera come avvocato. Valerio Scanu ha difatti una laurea in giurisprudenza e, di conseguenza, voleva fare pratica in un studio legale. A quanto pare, però, l’artista deve aver cambiato idea! Sicuramente non gli manca la capacità di reinventarsi. L’ex allievo di Maria De Filippi si è mostrato un artista poliedrico: da cantante si è cimentato nelle imitazioni a Tale e Quale Show, vincendo nel 2015, ha una laurea e adesso è anche diventato parrucchiere!

Nel video pubblicato sui social network Valerio Scanu ha spiegato il motivo di questa sua decisione, invitando anche i suoi follower a non mancare all’inaugurazione.

Qui di seguito le sue parole a riguardo:

Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa.

Chi è Valerio Scanu

Valerio Scanu ha iniziato la sua carriera come cantante da bambino nel programma musicale Canzoni Sotto L’Albero ed in seguito ha vinto Bravo Bravissimo. Si è tuttavia fatto conoscere al pubblico partecipando all’ottava edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione si classificò al secondo posto. L’artista ha successivamente preso parte al Festival di Sanremo del 2010, classificandosi primo con il suo brano “Per Tutte Le Volte Che”.